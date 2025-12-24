«Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»: Επεκτείνεται για 3 μήνες το πρόγραμμα – Έρχεται νέα ΚΥΑ

Enikos Newsroom

οικονομία

πρόγραμμα

Ανακοίνωση για την επέκταση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» εξέδωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Όπως επισημαίνεται, επεκτείνεται για τρείς μήνες, δηλαδή έως 31 Μαρτίου 2026 η διάρκεια του προγράμματος και κατ’ επέκταση η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για επιδότηση ηλεκτρικού οχήματος μέσω του «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος».

Στόχος είναι η εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού των 57 εκατ. ευρώ. Η προθεσμία αυτή δύναται να συντμηθεί σε περίπτωση που οι πόροι του προγράμματος εξαντληθούν νωρίτερα. Τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί και το σχετικό ΦΕΚ τροποποίησης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης προκήρυξης της δράσης.

Πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» εντός του 2026 με νέους χρηματοδοτικούς πόρους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΔΥ: Οι «χρυσές» συμβουλές για να απολαύσουμε το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι χωρίς υπερβολές

New Year’s Resolutions: Μικρές αποφάσεις για μια καλή χρονιά

ΑΑΔΕ: Στον Εισαγγελέα οι πρώτες 50 μαζικές διαγραφές αγρών στο Ε9 – Η λίστα με 3.000 «ιδιοκτήτες» για επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ

Αλλάζουν οι διατάξεις του Κτιριοδομικού του Κτιριοδομικού Κανονισμού – Τι είπε ο Ταγαράς

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:43 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

ΑΑΔΕ: Στον Εισαγγελέα οι πρώτες 50 μαζικές διαγραφές αγρών στο Ε9 – Εξετάζονται συνολικά 3.000 περιπτώσεις

Περιπτώσεις μαζικής εισαγωγής και διαγραφής αγροτεμαχίων από την περιουσιακή κατάσταση αγροτών...
13:00 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Δημόσιοι υπάλληλοι: Πόσα κερδίζουν μετά τις φοροελαφρύνσεις – Δείτε αναλυτικά παραδείγματα

Αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές τους είδαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους οι περισσότεροι ...
10:43 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

Μητρώο Δεξαμενών Ιδιωτικών Πρατηρίων Καυσίμων: Σε λειτουργία η ψηφιακή εφαρμογή – Όλες οι λεπτομέρειες

Σε λειτουργία βρίσκεται ήδη από χθες η νέα ψηφιακή εφαρμογή του Μητρώου Δεξαμενών Πρατηρίων Πα...
10:15 , Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025

ΕΦΕΤ: Οδηγίες για το τραπέζι των Χριστουγέννων – Τι πρέπει να προσέχετε

Χρήσιμες οδηγίες για τραπέζι των Χριστουγέννων δίνει ο ΕΦΕΤ στους καταναλωτές. Αναλυτικά ο Οργ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα