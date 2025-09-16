e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι θα πληρωθούν έως την Παρασκευή

Μέχρι τη Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου συνεχίζεται το μπαράζ πληρωμών από τον ο e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Αναλυτικά:

Ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει έως τις 19 Σεπτεμβρίου 15.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ. Επίσης την ίδια ημέρα θα καταβληθεί από τον Φορέα το συνολικό ποσό των 14.645.000 ευρώ για παροχές σε χρήμα, κατ’ εκτίμηση σε 27.820 δικαιούχους

Η ΔΥΠΑ πληρώνει έως τη Παρασκευή: