e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από αύριο έως και τις 5 Σεπτεμβρίου

Enikos Newsroom

οικονομία

πληρωμές ATM

Από αύριο, 1 Σεπτεμβρίου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 78.618.000 ευρώ σε 103.582 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Συγκεκριμένα:

  1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
  • Στις 3 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • Στις 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 11.660.000 ευρώ σε 22.450 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).
  • Από 1 έως 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  1. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
  • 23 εκατ. ευρώ σε 46.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 12 εκατ. ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18 εκατ. ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 160.000 ευρώ σε 2 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

07:25 , Κυριακή 31 Αυγούστου 2025

ΕΣΠΑ: 3 προγράμματα για ανέργους και μικρές επιχειρήσεις – Όσα πρέπει να γνωρίζετε για τους δικαιούχους και το ύψος των επιδοτήσεων

16:57 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών για θερινές εκπτώσεις: «Χάθηκε ακόμη ένα μεγάλο στοίχημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις»

«Χάθηκε ακόμη ένα μεγάλο στοίχημα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την έρευνα του...
16:17 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

ΙΕΛΚΑ: Στο +1,59% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Αύγουστο – Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι οι τιμές των σχολικών

Σταθερές εμφανίζονται οι τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ (+0,18%) τον Αύγουστο 2025 σε σχέση...
10:24 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Θερινές εκπτώσεις: Απογοήτευση των εμπόρων από το «ταμείο» – Συνεχίζονται οι προσφορές

Στο λιανικό εμπόριο φαίνεται να κυριαρχεί απογοήτευση από «το ταμείο» των θερινών εκπτώσεων, μ...
