e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ATM μέχρι τις 31 Οκτωβρίου

Enikos Newsroom

οικονομία

πληρωμές

Κατά την περίοδο 27 έως 31 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 2.423.535.129,14 ευρώ σε 4.292.231 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 27 και στις 29 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 4.219.280 ευρώ σε 2.355.352.129,14 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2025.
  • Στις 30 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 3.200.000 ευρώ σε 8.600 δικαιούχους για προκαταβολή συντάξεων μηνός Νοεμβρίου 2025.
  • Στις 31 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 2.000.000 ευρώ σε 1.600 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
  • Από 27 έως 31 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 15.500.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 13.000.000 ευρώ σε 17.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 16.000.000 ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 400.000 ευρώ σε 50 φορείς για πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τυχεροί όσοι έχουν γκρίζα μαλλιά – Νέα μελέτη έδειξε ότι μπορούν να προστατεύσουν από τον καρκίνο

Τεστ παρατηρητικότητας: Βρείτε το κρυμμένο 62 και το κρυμμένο 29 ανάμεσα σε όλα τα 92 μέσα σε 9 δευτερόλεπτα

Πόθεν Έσχες 2025: Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε για τις δηλώσεις μετά την παράταση

Παπασταύρου για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου: « Η Ελλάδα ενισχύει τον ενεργειακό της ρ...

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν μπαρίστα σε 13 δευτερόλεπτα

Το Gemini Live αποκτά κουμπί σίγασης για πιο άνετες συνομιλίες
περισσότερα
08:07 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Πόθεν Έσχες 2025: Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε για τις δηλώσεις μετά την παράταση

Περισσότερο χρόνο έχουν πλέον στη διάθεση τους οι υπόχρεοι για να υποβάλουν δήλωση Πόθεν Έσχες...
22:07 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Πόθεν Έσχες: Παράταση έως τις 15 Νοεμβρίου για την υποβολή των δηλώσεων

Παρατείνεται έως τις 15 Νοεμβρίου 2025 ο χρόνος υποβολής δηλώσεων Πόθεν Έσχες, οι οποίες αφορο...
18:13 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Παπασταύρου για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου: «Η Ελλάδα ενισχύει τον ενεργειακό της ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο»

«Κάνουμε πράξη την ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων στην πατρίδα μας, υλοποιούμε με αυτοπεπο...
16:03 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 31 Οκτωβρίου

Κατά την περίοδο 27 έως 31 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 2.423.535.129,14 ευρώ σε 4.292.2...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς