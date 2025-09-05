e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ολοκληρώνεται σήμερα το «μπαράζ» πληρωμών – Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους

Ολοκληρώνεται σήμερα, Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου το «μπαράζ» πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και την ΔΥΠΑ σε 103.582 δικαιούχους

Συγκεκριμένα:

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

Σήμερα, Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 11.660.000 ευρώ σε 22.450 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

Έως και σήμερα, 5 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές: