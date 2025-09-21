e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Έρχεται εβδομάδα πληρωμών – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Έρχεται εβδομάδα πληρωμών – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Συνολικά 1.265.245.615 ευρώ θα καταβληθούν σε 2.576.449 δικαιούχους, από αύριο, 22 Σεπτεμβρίου έως και τις 26 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 25 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 1.214.462.614,94 ευρώ σε 2.527.148 δικαιούχους για τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις Οκτωβρίου 2025 και
  •  από αύριο 22 Σεπτεμβρίου έως τις 26 Σεπτεμβρίου, θα καταβληθούν 13.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 18.000.000 ευρώ σε 30.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.300 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,
  • 200.000 ευρώ σε 350 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα και
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

