Μπαράζ ελέγχων στην αγορά ενόψει των Χριστουγέννων – Αρχίζει σήμερα το εορταστικό ωράριο

  • «Πρεμιέρα» κάνει σήμερα το εορταστικό ωράριο στα εμπορικά καταστήματα, τα οποία θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο έως το τέλος του χρόνου, περιλαμβάνοντας και τις Κυριακές 14, 21 και 28 Δεκεμβρίου.
  • Την ίδια στιγμή, εντατικοί έλεγχοι διενεργούνται στην αγορά, τόσο σε φυσικά όσο και σε ηλεκτρονικά καταστήματα, προκειμένου να εντοπισθούν φαινόμενα αδικαιολόγητων ανατιμήσεων.
  • Επιπλέον, αναμένεται το προσεχές διάστημα να είναι διαθέσιμη μια νέα εφαρμογή για κινητά, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να κάνουν καταγγελίες με φωτογραφίες, επιτρέποντας άμεση κινητοποίηση και ηλεκτρονική επιβολή προστίμων.
Δημήτρης Χριστούλιας

οικονομία

Ερμού

«Πρεμιέρα» κάνει σήμερα το εορταστικό ωράριο στα εμπορικά καταστήματα. Την ίδια στιγμή με την ακρίβεια σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες όπως είναι τα τρόφιμα, τα ενοίκια και η ενέργεια, να συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης βρίσκεται σε εγρήγορση προκειμένου να συνεχισθούν οι έλεγχοι με αμείωτη ένταση.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Αναλυτικότερα τα καταστήματα θα λειτουργούν έως το τέλος του χρόνου, τις καθημερινές από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, τα Σάββατα από τις 9 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα ενώ ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα όλες τις Κυριακές που απομένουν μέχρι το τέλος του χρόνου, δηλαδή στις 14, στις 21 και τις 28 Δεκεμβρίου.

Ιδιοκτήτες καταστημάτων αναφέρουν μιλώντας στο enikonomia.gr ότι περιμένουν να αναθερμάνουν τα ταμεία τους με την πληρωμή του δώρου Χριστουγέννων, η οποία θα γίνει έως την επόμενη Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου. Ωστόσο είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι, καθώς και οι ίδιοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι το μεγαλύτερο μέρος από το δώρο Χριστουγέννων θα οδηγηθεί για την κάλυψη βασικών αναγκών αλλά και των Τελών Κυκλοφορίας.

Εντατικοί έλεγχοι

Σε κάθε περίπτωση αναμένεται να κορυφωθεί η αγοραστική κίνηση, όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, με τις ελεγκτικές Αρχές να διενεργούν ήδη εκτεταμένους ελέγχους. Στο επίκεντρο των ελέγχων αναμένεται να βρεθούν τόσο τα φυσικά καταστήματα όσο και τα ηλεκτρονικά, προκειμένου να εντοπισθούν φαινόμενα αδικαιολόγητων ανατιμήσεων.

Νέο application

Αξίζει να σημειωθεί ότι με στόχο να γίνουν οι τιμές σε βασικά αγαθά, όπως είναι τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες πιο ανταγωνιστικές,  αναμένεται το προσεχές διάστημα, να είναι διαθέσιμη στους καταναλωτές μια νέα εφαρμογή για τα κινητά τους τηλέφωνα, μέσα από την οποία θα μπορούν να κάνουν εύκολα και γρήγορα τις καταγγελίες τους, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να αποστείλουν στις ελεγκτικές Αρχές του υπουργείου Ανάπτυξης φωτογραφίες, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση κινητοποίηση των ελεγκτών.

Ειδικότερα οι ελεγκτές του υπουργείου Ανάπτυξης, αφού λαμβάνουν τις καταγγελίες θα μπορούν πολύ πιο γρήγορα και εύκολα να διασταυρώνουν τα στοιχεία έχοντας μάλιστα την δυνατότητα να αποστέλλουν άμεσα και ηλεκτρονικά το πρόστιμο στην επιχείρηση που παραβαίνει τον νόμο, χωρίς να απαιτείται καν επιτόπιος έλεγχος.

 

 

06:39 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Φορολογούμενοι: Φορο-λογαριασμός 6,6 δισ. ευρώ σε 20 ημέρες – Όλες οι υποχρεώσεις που πρέπει να τακτοποιηθούν

Περίπου 6,6 δισ. ευρώ αναμένονται να μπουν στα ταμεία του Δημοσίου τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τ...
04:00 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Κρυφές ανατιμήσεις στα τρόφιμα: Αλλάζουν ετικέτα στα προϊόντα για να δικαιολογήσουν τις αυξήσεις

Διάφορα τεχνάσματα φαίνεται πως χρησιμοποιούν ορισμένες βιομηχανίες τροφίμων, προκειμένου να δ...
03:30 , Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025

Γολγοθάς… το παρκάρισμα στην Αθήνα: Τα υψηλά ενοίκια και οι θέσεις στάθμευσης «αδειάζουν» το πορτοφόλι των πολιτών

Την ώρα που τα ενοίκια στις περισσότερες περιοχές της Αθήνας ανεβαίνουν στα ύψη, οι οδηγοί έρχ...
22:20 , Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025

Fed: Μείωσε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης

Μείωση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης αποφάσισε την Τρίτη, όπως αναμενόταν, η Κεντρικ...
