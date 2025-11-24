Ανδριανός στον Realfm 97,8: Τέλος της εβδομάδας καταβάλλεται στους αγρότες το 70% της βασικής ενίσχυσης – Τι ακολουθεί

«Τέλος της εβδομάδος θα καταβληθεί το 70% της βασικής ενίσχυσης, η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης» τόνισε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός μιλώντας στον Realfm 97,8 και τους Μάνο Νιφλή και Μπάμπη Παπαδημητρίου.

Πρόκειται, όπως εξήγησε ο ίδιος, για ένα ποσό ύψους 600 εκατ. ευρώ, που είναι χρήματα από εθνική συμμετοχή και ευρωπαϊκά κονδύλια.

«Η καταβολή θα γίνει τέλος του μήνα, δηλαδή τέλος της εβδομάδας και αυτό είναι ξεκάθαρο. Μετά ακολουθεί η πληρωμή του Μέτρου 23 που αφορά σε καλλιέργειες και προϊόντα που επλήγησαν πάνω από 30% από την κλιματική αλλαγή, από τις συνθήκες και πρόκειται για κοινοτικά κονδύλια. Είναι μια πρωτοβουλία και του Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα για να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας. Έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες και μετά τη βασική ενίσχυση θα καταβληθούν τα χρήματα για το Μέτρο 23» πρόσθεσε ο κ. Ανδριανός.

Για τα χρήματα που θα περισσέψουν μετά τους διασταυρωτικούς ελέγχους και αν αυτά θα επιστραφούν στην Ευρώπη, ο κ. Ανδριανός υποστήριξε ότι «έχουμε μπει σε μια άλλη περίοδο σε σχέση με τις ενισχύσεις και τους διασταυρωτικούς ελέγχους. Αυτό που είπε ο αντιπρόεδρος, κ. Χατζηδάκης και πολύ σωστά είπε, είναι ότι “μετά τους ελέγχους, όσα χρήματα περισσέψουν δεν θα επιστραφούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά θα γίνει μία αναδιανομή στους έντιμους αγρότες και κτηνοτρόφους”. Τα χρήματα που θα περισσέψουν από τους ελέγχους, θα δοθούν με βάση κάποια κριτήρια δικαιοσύνης σε ανθρώπους που παράγουν, που μοχθούν».