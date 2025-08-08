ΑΑΔΕ: Σαφάρι ελέγχων για φοροδιαφυγή σε τουριστικούς προορισμούς – «Βροχή» τα πρόστιμα και τα λουκέτα

Αντωνία Ρηγάτου

οικονομία

ΑΑΔΕ

Χωρίς ανάσα συνεχίζονται τον Αύγουστο, οι εκτεταμένοι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στους δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς, τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα όσο και στα νησιά.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Θέρος», τα συνεργεία της ΑΑΔΕ εντείνουν τους ελέγχους για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, επιβάλλοντας βαριά πρόστιμα και πολυήμερα «λουκέτα» σε επιχειρήσεις που εντοπίζονται να παρανομούν.

Πρόστιμα από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ επιβάλλουν πρόστιμα και λουκέτα δύο και πλέον ημερών, όπου διαπιστώνουν παραβάσεις, σε όλους τους κλάδους δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων.

H προσέγγιση των ελέγχων είναι συνδυαστική, με τους ελεγκτές να πραγματοποιούν αιφνιδιαστικές επισκέψεις στις επιχειρήσεις, να κάνουν «φύλλο και φτερό» τα στοιχεία από τα POS και τις ταμειακές, να τα αντιπαραβάλλουν με τα στοιχεία του myDATA, που λαμβάνουν online διαρκώς και των δηλώσεων ΦΠΑ. Η προσέγγιση αυτή τους δίνει τη δυνατότητα να ελέγχουν και παλαιότερες χρήσεις.

  • Στη Μύκονο, κατάστημα ειδών λαϊκής τέχνης δεν είχε κόψει αποδείξεις -για το 2021 και 2022- 107.000 ευρώ, εισπράττοντας και μη αποδίδοντας ΦΠΑ 26.000 ευρώ. Επιβλήθηκε πρόστιμο 13.000 ευρώ και κλείσιμο για δύο ημέρες.
  • Στη Μύκονο, ιταλικό εστιατόριο δεν είχε εκδώσει το 2021 μία απόδειξη 28.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 4.000 ευρώ. Το πρόστιμο είναι 2.000 ευρώ, συνοδευόμενο από 48ωρο λουκέτο.
  • Λουκέτα και πρόστιμα επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις εστίασης σε Αστυπάλαια, Ηράκλειο, Χανιά και Λέσβο.

Φοροδιαφυγή εντοπίζεται και σε επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και μοτοσικλετών. Τέσσερις στην Πάρο και δύο στη Μήλο δεν είχαν εκδώσει αποδείξεις 18.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 4.350 ευρώ, και τους επιβλήθηκαν πρόστιμα και ειδικές χρηματικές ποινές.

