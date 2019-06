Στην αναμέτρηση της DC Γιουνάιτεντ με το Ορλάντο, ο πρώην επιθετικός της Έβερτον και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είδε τον αντίπαλο τερματοφύλακα να έχει... ξεμυτίσει και με ένα υπέροχο σουτ πίσω από το κέντρο έβαλε υποψηφιότητα για το γκολ της χρονιάς.

Δείτε το βίντεο

TAKE A BOW @WayneRooney

Rooney recreating the goal he scored vs West Ham from halfway line. pic.twitter.com/AQwCef1sNw