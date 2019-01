Η συνέντευξή του στο Eurosport:

Κύρια γνωρίσματα του χαρακτήρα του: «Ταπεινός, χαρούμενος και ευγενικός».

Για το τένις στην Ελλάδα: «Προέρχομαι από μία χώρα που δεν έχει παράδοση στο τένις, ούτε κορυφαίους τενίστες στο παρελθόν. Αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος που εκπροσωπώ τη χώρα μου και θέλω να γράψω ιστορία και να αυξήσω τη δημοτικότητα του αθλήματος στην πατρίδα μου».

Το ξεκίνημά του: «Στην αρχή τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Δεν είχα καμία βοήθεια από την ομοσπονδία. Έπρεπε να ταξιδεύω με δικά μου έξοδα, να έχω τους δικούς μου προπονητές. Δεν ήταν καθόλου εύκολο και δυσκολευόμουν με αυτήν την κατάσταση. Τώρα όμως είμαι σε μια περίοδο της ζωής μου που τα πράγματα αλλάζουν και δεν χρειάζομαι καμία ομοσπονδία να με στηρίζει. Έχω την Ακαδημία τένις του Μουράτογλου που με στηρίζει πολύ».

Για τους γονείς του: «Η μητέρα μου έχει τη δική της νοοτροπία και κουλτούρα, την οποία μου εμφύσησε. Ο πατέρας μου με έκανε πιο σοφό. Μου έδωσε γνώση για να γίνω πιο δυνατός πνευματικά και να κάνω τα πράγματα σωστά. Αυτοί οι δύο άνθρωποι με τις διαφορετικές κουλτούρες με βοήθησαν πολύ να μεγαλώσω με ισορροπία θα έλεγα».

Σχετικά με τα ταξίδια: «Είναι κάτι που πάντα ήθελα να κάνω και το τένις μου το επέτρεψε. Βέβαια θα ήθελα να ταξιδέψω σε μέρη που δεν υπάρχουν τουρνουά τένις. Ελπίζω κάποια μέρα να τα καταφέρω. Γιατί όχι;».

Για το κανάλι του στο youtube: «Δημιουργώ μόνος μου τα βίντεο. Τελευταία έχω πάθος για τη βιντεοσκόπηση. Ψάχνω να βρω την ιδανική κάμερα που να ταιριάζει με το ταξιδιωτικό μου vlog. Μου αρέσει πολύ και η φωτογραφία. Έχω πάθος για δημιουργία».

Την ευχή που κάνει κάθε χρόνο στα γενέθλιά του: «Η ευχή που κάνω στα γενέθλιά μου, αν και είναι προσωπική υπόθεση, θα την μοιραστώ μαζί σας: να κερδίσω ένα γκραν σλαμ».

Πηγή: ΑΜΠΕ

"I want to create history!" @StefTsitsipas tells us how he went from difficult beginnings to the #AusOpen semi-finals 💪🇬🇷🙌 pic.twitter.com/sjCwe9VGYI