Ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη ύψωσαν ψηλά την ελληνική σημαία επικρατώντας των Φέντερερ – Μπέντσιτς.

Το ελληνικό δίδυμο επικράτησε με 4-3(4), 2-4, 4-3(3) στην αναμέτρηση με την Ελβετία με την Σάκκαρη να «τελειώνει» το ματς χάρη σε μία εξαιρετική επιστροφή, που ανάγκασε τον Φέντερερ να στείλει την μπάλα στο φιλέ.

