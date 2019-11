Την παραίτησή του από το αξίωμα του προέδρου της Βολιβίας ανακοίνωσε με διάγγελμά του στους πολίτες της χώρας πριν λίγη ώρα ο Έβο Μοράλες μετά τις παροτρύνσεις των αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων και της αστυνομίας να παραιτηθεί.

Να θυμίσουμε πως είχε προηγηθεί δήλωση του πως προτίθεται να προχωρήσει στη διενέργεια εκλογών στην χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Δείτε το βίντεο:

Bolivian President Evo Morales calls for new election after deadly protestshttps://t.co/lfWPrqFi0e pic.twitter.com/r4zEOXO0TO