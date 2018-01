Η 29χρονη καθηγήτρια Dori Myers στο σχολείο New School for Leadership and the Arts στο Kingsbridge της Νέας Υόρκης, συνελήφθη με την κατηγορία πως έκανε στοματικό σεξ σε 14 χρονο μαθητή της.

Σύμφωνα με την "New York Daily News" η "άτακτη" καθηγήτρια κακοποίησε τον μαθητή της στη 1 Νοεμβρίου 2017, ωστόσο συνελήφθη μόλις την περασμένη Παρασκευή.

Η ίδια πάντως αρνήθηκε τις κατηγορίες και αφέθηκε ελεύθερη το Σάββατο, ωστόσο τέθηκε σε διαθεσιμότητα για 30 μέρες με εντολή προστασίας για τον 14χρονο.

Η 29χρονη καθηγήτρια που είναι παντρεμένη άρχισε να διδάσκει στο σχολείο το 2014. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της Andrew Stoll, η Dori Myers είναι "πρότυπο εκπαιδευτικού που δίνει την καρδιά της και την ψυχή της στο σχολείο".