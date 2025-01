Πέτρες στα νεφρά: Ανησυχητική αύξηση στα παιδιά – Ποια τρόφιμα είναι επικίνδυνα

Τα περιστατικά με πέτρες στα νεφρά αυξάνονται στα παιδιά και ορισμένοι επαγγελματίες υγείας κατηγορούν έναν γνωστό παράγοντα.

«Βλέπουμε καθημερινά παιδιά που παρουσιάζουν πέτρες στα νεφρά», δήλωσε ο Zachary V. Zuniga, παιδοουρολόγος στο Νοσοκομείο Παίδων του Τέξας. «Κάποια παιδιά επιστρέφουν επανειλημμένα στα επείγοντα. Ενώ δεν χρειάζονται όλα χειρουργική επέμβαση, μερικά θα νοσηλευτούν και θα χρειαστούν αντιβιοτικά».

Τα περιστατικά με πέτρες στα νεφρά στα παιδιά αυξάνονται

Η πεποίθηση ότι τα παιδιά δεν εμφανίζουν πέτρες στα νεφρά αρχίζει να αλλάζει. Ορισμένοι ειδικοί υγείας, μάλιστα, προβλέπουν ότι το πρόβλημα θα επιδεινωθεί.

«Η σκέψη είναι ότι τα παιδιά δεν παθαίνουν πέτρες», εξηγεί ο Zuniga. «Αυτό είναι το τελευταίο που σκέφτεσαι όταν ένα παιδί έχει πόνο κάπου ως σύμπτωμα».

«Ιστορικά, οι πέτρες ήταν κυρίως μια ασθένεια των λευκών, μεσήλικων ανδρών, αλλά αυτό έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 30 χρόνια», δήλωσε ο Gregory E. Tasian, παιδοουρολόγος στο Νοσοκομείο Παίδων της Φιλαδέλφειας, ο οποίος έχει διεξάγει έρευνες για τις πέτρες στα νεφρά στα παιδιά.

Ο Tasian εξηγεί ότι η ασθένεια επηρεάζει ενήλικες και παιδιά με παρόμοιο τρόπο, καθώς οι πέτρες αποτελούνται συχνά από οξαλικό ασβέστιο, αλλά το προφίλ των παιδιατρικών και ενήλικων ασθενών διαφέρει.

«Είναι νέοι, υγιείς και συνήθως δεν έχουν άλλες ασθένειες», τόνισε ο Tasian.

Υπάρχει θεραπεία για τις πέτρες στα νεφρά;

Η θεραπεία των πετρών στα παιδιά περιλαμβάνει συνήθως ιατρική διαχείριση και σε ορισμένες περιπτώσεις χειρουργική παρέμβαση.

Οι γιατροί ξεκινούν συχνά με τη διαχείριση του πόνου μέσω μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων ή συνταγογραφούμενων φαρμάκων που βοηθούν στη διάνοιξη των μυών του ουρητήρα, ώστε η πέτρα να περάσει από τον ουρητήρα στην ουροδόχο κύστη.

Ένα παιδί που αντιμετωπίζει πέτρες στα νεφρά μπορεί να χρειαστεί αντιβιοτικά αν αναπτύξει ουρολοίμωξη, η οποία μπορεί να προκύψει όταν οι πέτρες εμποδίζουν τη ροή των ούρων. Τα αντιβιοτικά μπορούν επίσης να συνταγογραφηθούν για την πρόληψη μολύνσεων μετά από διαδικασίες αφαίρεσης πετρών.

Για μεγαλύτερες πέτρες ή αυτές που προκαλούν σημαντικό πόνο, οι γιατροί καταφεύγουν σε διαδικασίες όπως η ουρητηροσκόπηση, η οποία χρησιμοποιεί ένα μικρό ενδοσκόπιο για να εισέλθει στην ουροδόχο κύστη και να διαλύσει την πέτρα, ή η εξωσωματική λιθοτριψία με κύματα κρούσης, που σπάει την πέτρα σε μικρότερα κομμάτια για να είναι πιο εύκολο να αποβληθεί.

Μια μελέτη του 2016 που δημοσιεύθηκε στο Clinical Journal of the American Society of Nephrology ανέλυσε τη συχνότητα εμφάνισης πετρών στα νεφρά σε εφήβους ηλικίας 15-19 ετών στη Νότια Καρολίνα από το 1997 έως το 2012. Οι ερευνητές διαπίστωσαν αύξηση κατά 28% μέσα σε πέντε χρόνια για τα κορίτσια και 23% για τα αγόρια.

Οι πέτρες στα νεφρά διαταράσσουν τη ζωή των εφήβων

Χρόνιες και επώδυνες καταστάσεις όπως οι πέτρες στα νεφρά μπορούν να διαταράξουν σημαντικά τη ζωή των εφήβων και των παιδιών, αναγκάζοντάς τους να αντιμετωπίσουν προκλήσεις που δεν είναι οικείες στους συνομηλίκους τους.

Ο αγώνας της Pleskoff με τις πέτρες στα νεφρά επηρέασε σοβαρά τις καθημερινές της δραστηριότητες, αποτρέποντάς την από τη συμμετοχή της στην κολύμβηση, ένα άθλημα που αγαπούσε.

Για να διαχειριστεί την κατάστασή της, η Pleskoff, μια ανήλικη ασθενής που μιλά στη Washington Post, ακολούθησε μια αυστηρή διατροφή σχεδιασμένη για άτομα με πέτρες στα νεφρά. Η δίαιτα αυτή έγινε κεντρικό σημείο της ζωής της, καθορίζοντας τις επιλογές φαγητού και την καθημερινή ρουτίνα της.

Ωστόσο, η πίεση για τη διατήρηση αυτής της περιοριστικής διατροφής την οδήγησε σε νευρική ανορεξία, όπως ανέφερε.

«Η σκέψη ήταν ότι αν περιόριζα τη διατροφή μου, δεν θα πονούσα τόσο και μετά κατέληξα να περιορίζω υπερβολικά και να μην τρώω αρκετά για να παραμείνω υγιής», δήλωσε η Pleskoff.

Ο συνδυασμός σωματικών περιορισμών, όπως ο επαναλαμβανόμενος πόνος στην πλάτη και οι ψυχικές δυσκολίες σε ορισμένους νέους ασθενείς αναδεικνύει τη συχνά παραμελημένη επίδραση που μπορεί να έχει μια χρόνια πάθηση.

Ο διατροφικός παράγοντας που έχει εκτινάξει τα περιστατικά στους ανήλικους

Ορισμένες έρευνες υποδεικνύουν ότι η γενετική προδιάθεση μπορεί να παίζει ρόλο, αλλά οι ειδικοί αναφέρουν ότι η αύξηση των περιστατικών πιθανότατα αντικατοπτρίζει διατροφικές συνήθειες και τρόπο ζωής.

Ένας γιατρός στη Βόρεια Καρολίνα εντόπισε έναν πιθανό ένοχο: τις διατροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι και τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Η κατανάλωση νατρίου έχει αυξηθεί σημαντικά στα παιδιά τις τελευταίες δεκαετίες.

«Υπάρχει τόσο πολύ πρόσθετο αλάτι στη σημερινή διατροφή και όταν το νεφρό αποβάλλει το νάτριο, αποβάλλει και ασβέστιο μαζί, αυξάνοντας τον κίνδυνο για πέτρες που βασίζονται στο ασβέστιο», δήλωσε ο John S. Wiener, παιδοουρολόγος στο Duke Health.

Περισσότερο από το 90% των παιδιών ηλικίας 6 έως 18 ετών καταναλώνουν 3.300 χιλιοστόγραμμα νατρίου ημερησίως, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα 2.300 χιλιοστόγραμμα που συνιστούν οι Διατροφικές Οδηγίες για τους Αμερικανούς, οι οποίες αναθεωρούνται κάθε πέντε χρόνια και δημοσιεύονται από τα Υπουργεία Γεωργίας και Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών.

Τα επεξεργασμένα και τα πρόχειρα φαγητά αποτελούν μερικές από τις κύριες πηγές υπερβολικής πρόσληψης νατρίου. Επειδή πολλά επεξεργασμένα τρόφιμα στερούνται βασικών θρεπτικών συστατικών, μπορούν να διαταράξουν την ισορροπία των μετάλλων του σώματος, επηρεάζοντας τα επίπεδα ασβεστίου και οξαλικού άλατος. Αυτά τα μέταλλα είναι ζωτικής σημασίας για τον σχηματισμό πετρών στα νεφρά.

Ακόμη και όταν καταναλώνεται φυσιολογική ποσότητα νατρίου ημερησίως, ορισμένοι άνθρωποι είναι πιο επιρρεπείς στις πέτρες στα νεφρά. Οι ειδικοί προτείνουν ότι τα άτομα με οικογενειακό ιστορικό της πάθησης είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, αν και αυτό μπορεί να αντικατοπτρίζει κοινές περιβαλλοντικές και διατροφικές συνήθειες, σύμφωνα με τον Wiener.

Σπάνιες γενετικές αιτίες μπορεί επίσης να συμβάλουν στον σχηματισμό πετρών στα παιδιά.

«Υπάρχουν ορισμένες καλά καθορισμένες γενετικές ασθένειες που επηρεάζουν τον μεταβολισμό και μπορούν να προκαλέσουν σχηματισμό πετρών, αλλά αυτό αποτελεί ένα πολύ μικρό ποσοστό των Αμερικανών που έχουν πέτρες», δήλωσε ο Wiener.

Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τις πέτρες στα νεφρά

Μια άλλη θεωρία που απασχολεί ορισμένους επιστήμονες είναι ο πιθανός ρόλος της κλιματικής αλλαγής στην αύξηση των πετρών στα παιδιά. Παρόλο που η έρευνα σε αυτόν τον τομέα βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, ορισμένοι ειδικοί υποθέτουν ότι περιβαλλοντικοί παράγοντες που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή μπορεί να συμβάλλουν στην αύξηση των περιστατικών.

Οι κλιματικές διαταραχές μπορεί να οδηγήσουν σε επισιτιστική ανασφάλεια, ωθώντας τις οικογένειες σε διατροφές υψηλές σε αλάτι, ζάχαρη και επεξεργασμένα τρόφιμα. Όταν αυτά συνδυάζονται με ανεπαρκή ενυδάτωση, οι διατροφικές επιλογές αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο σχηματισμού πετρών στα νεφρά.

Καθώς τα φρέσκα και υγιεινά τρόφιμα γίνονται λιγότερο προσβάσιμα λόγω κακής σοδιάς και υψηλού κόστους, η πιθανότητα εμφάνισης πετρών στα παιδιά αυξάνεται. «Η θερμοκρασία, η υγρασία συνδυασμένη με τη διατροφή, οδηγούν σε πέτρες», δήλωσε ο Sas.

Η άνοδος των θερμοκρασιών μπορεί να προκαλέσει αφυδάτωση, έναν καλά τεκμηριωμένο παράγοντα κινδύνου για πέτρες στα νεφρά, που επιδεινώνεται από συχνές θερμικές περιόδους που προκαλεί η κλιματική αλλαγή.

Τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα στην αφυδάτωση σε σύγκριση με τους ενήλικες, καθώς χάνουν νερό πιο γρήγορα μέσω του ιδρώτα. Αυτή η αυξημένη απώλεια υγρών οδηγεί σε υψηλότερη συγκέντρωση μεταλλικών στοιχείων στα ούρα, δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον για τον σχηματισμό πετρών στα νεφρά.

Με την υποδομή που συγκρατεί θερμότητα, οι πόλεις δημιουργούν περιβάλλοντα όπου η αφυδάτωση και τα συναφή προβλήματα υγείας γίνονται πιο συχνά. Ο Sas δήλωσε ότι αυτοί οι κίνδυνοι για την υγεία αναμένεται να ενταθούν όσο οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να αυξάνονται.

Πηγή: oloygeia.gr

