Γιατρός αποκαλύπτει: Αυτό το θρεπτικό συστατικό μειώνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων κατά 11%

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Οι περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν το «μυστικό» για καλύτερη υγεία σε ακριβά συμπληρώματα ή εξειδικευμένες δίαιτες. Ωστόσο, σύμφωνα με τον καθηγητή Tim Spector, η απάντηση μπορεί να βρίσκεται σε ένα απλό θρεπτικό συστατικό που συχνά παραμελούμε: τις φυτικές ίνες. Όπως εξηγεί, η αυξημένη πρόσληψή τους συνδέεται με σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων και άλλων σοβαρών νοσημάτων.

Το θρεπτικό συστατικό που μειώνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, σύμφωνα με γιατρό

Οι εδώδιμες ή φυτικές ίνες είναι το δύσπεπτο μέρος των φυτικών τροφών, το οποίο συναντάμε στα φρούτα, τα λαχανικά, τα δημητριακά και τα όσπρια. Περνούν από το στομάχι, το λεπτό και το παχύ έντερο σχεδόν ανέπαφες και είναι ευρέως γνωστές για τη συμβολή τους στην καλή πέψη, την υγεία του εντέρου και τη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

Ο καθηγητής Tim Spector, επιδημιολόγος και ιδρυτής του επιστημονικού οργανισμού ZOE Health, υποστήριξε ότι η αύξηση της κατανάλωσης φυτικών ινών μπορεί να μειώσει όχι μόνο τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, αλλά και την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου και αυτοάνοσων νοσημάτων. Μιλώντας σε ένα επεισόδιο του podcast The Proof, ανέλυσε τη σημασία τους.

Γιατί οι φυτικές ίνες είναι το πιο σημαντικό θρεπτικό συστατικό

Όταν ο παρουσιαστής του podcast, Simon Hill, τον ρώτησε πώς θα έπειθε κάποιον να προσθέσει τις φυτικές ίνες στη διατροφή του, ο καθηγητής Spector αποκάλυψε ένα εντυπωσιακό στατιστικό στοιχείο: Κάθε επιπλέον 5 γραμμάρια φυτικών ινών που καταναλώνετε, μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και εγκεφαλικού επεισοδίου έως και κατά 11%.

«Επιδημιολογικά, πρόκειται για τα πιο σταθερά δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας», δήλωσε ο γιατρός. «Όσο περισσότερες φυτικές ίνες καταναλώνεις, τόσο χαμηλότερος είναι ο κίνδυνος για σχεδόν κάθε ασθένεια που έχει μελετηθεί επιστημονικά».

«Δεν φαίνεται να υπάρχει ανώτατο όριο. Το όφελος λειτουργεί προσθετικά: για κάθε 5 επιπλέον γραμμάρια, μειώνεται η πρόωρη θνησιμότητα από καρδιοπάθειες ή εγκεφαλικά μεταξύ 5% και 11%, και αυτό το ποσοστό βελτιώνεται όσο αυξάνεται η δόση», συμπλήρωσε ο ειδικός.

«Αντίστοιχες μελέτες δείχνουν τα ίδια θετικά αποτελέσματα για τον καρκίνο, τις παθήσεις της ψυχικής υγείας και τα αυτοάνοσα νοσήματα. Αυτή η σταθερότητα στα αποτελέσματα δεν παρατηρείται σε κανένα άλλο μακροθρεπτικό συστατικό. Από όλα τα πράγματα στα οποία μπορεί να εστιάσει κανείς στη διατροφή του, θα έλεγα ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Proof with Simon Hill (@theproof)

Τι δείχνουν οι επιστημονικές μελέτες

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό BMC Medicine το 2022 επιβεβαιώνει τα λεγόμενα του γιατρού. Η έρευνα έδειξε ότι τα προγράμματα διατροφής πλούσιες σε φυτικές ίνες μειώνουν τη «θνησιμότητα από κάθε αιτία» και συνδέονται άμεσα με:

Μείωση της αρτηριακής πίεσης

Βελτίωση των επιπέδων χοληστερόλης

Μείωση της συγκέντρωσης σακχάρου στο αίμα

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα ευρήματα αυτά υπογραμμίζουν τα σημαντικά οφέλη που έχει η προώθηση μιας διατροφής πλούσιας σε φυτικές ίνες, ιδιαίτερα για ασθενείς που πάσχουν από καρδιαγγειακά νοσήματα και υπέρταση.

Τι συνιστούν ειδικοί για την επαρκή πρόσληψη φυτικών ινών στην καθημερινότητά μας

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε φυτικές ίνες συνδέεται άμεσα με «χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιοπαθειών, εγκεφαλικών επεισοδίων, διαβήτη τύπου 2 και καρκίνου του εντέρου».

Το NHS επισημαίνει ότι οι ενήλικες πρέπει να καταναλώνουν τουλάχιστον 30 γραμμάρια φυτικών ινών καθημερινά. Παρόλα αυτά, η πλειοψηφία των ανθρώπων σήμερα καταφέρνει να προσλαμβάνει μόνο περίπου 20 γραμμάρια.

Συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα για παιδιά και εφήβους:

Παιδιά 2 έως 5 ετών: Περίπου 15 γραμμάρια φυτικών ινών.

Παιδιά 5 έως 11 ετών: Περίπου 20 γραμμάρια.

Έφηβοι 11 έως 16 ετών: Περίπου 25 γραμμάρια.

7 απλοί τρόποι για να αυξήσετε τις φυτικές ίνες στη διατροφή σας

Αν αναρωτιέστε πώς να βάλετε περισσότερες φυτικές ίνες στο μενού σας, το NHS προτείνει τις παρακάτω πρακτικές λύσεις: