Απώλεια βάρους: Το χορταστικό σνακ που σας διατηρεί σε έλλειμμα θερμίδων, σύμφωνα με διατροφολόγο

Εάν προσπαθείτε να χάσετε βάρος χωρίς να πεινάσετε, το σωστό σνακ μπορεί να κάνει τη διαφορά. Μια διατροφολόγος αποκαλύπτει την «καλύτερη» συνταγή που ενισχύει την απώλεια βάρους. Πρόκειται για ένα υγιεινό σνακ, πλούσιο σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, το οποίο σας κρατάει χορτάτους για περισσότερη ώρα. Μπορείτε να το φτιάξετε στο σπίτι με απλά υλικά που πιθανότατα έχετε ήδη στην κουζίνα σας.

Το υγιεινό σνακ που «ενεργοποιεί» την απώλεια βάρους, σύμφωνα με διατροφολόγο

Σε μία από τις αναρτήσεις της στο TikTok, η personal trainer και διατροφολόγος Tara μοιράστηκε τη συνταγή για ένα «ισορροπημένο σνακ» με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης, το οποίο φτιάχνει χρησιμοποιώντας απλά υλικά. Στο βίντεο ετοιμάζει ένα μπολ με γιαούρτι, στο οποίο προσθέτει μήλο, ξηρούς καρπούς και σπόρους ως topping.

Παράλληλα, η ειδικός εξηγεί γιατί επέλεξε αυτά τα υλικά:

200 γρ. ελληνικό γιαούρτι 0% : Πλούσιο σε πρωτεΐνη, βοηθά στον κορεσμό

: Πλούσιο σε πρωτεΐνη, βοηθά στον κορεσμό Μήλο : Φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά

: Φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά Φυστικοβούτυρο : Προσθέτει γεύση και καλά λιπαρά

: Προσθέτει γεύση και καλά λιπαρά Σπόροι κολοκύθας : Πηγή ψευδαργύρου, σημαντικού για την υγεία του δέρματος

: Πηγή ψευδαργύρου, σημαντικού για την υγεία του δέρματος Κάσιους και αμύγδαλα : Βιταμίνες Β, μαγνήσιο, βιταμίνη Ε και μέταλλα

: Βιταμίνες Β, μαγνήσιο, βιταμίνη Ε και μέταλλα Καρύδια: Πλούσια σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα

Πώς αυτό το σνακ βοηθάει στην απώλεια βάρους

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Tara συμβουλεύει: «Αντί να τρώτε μόνο ξηρούς καρπούς ως σνακ, δοκιμάστε τα συνδυάσετε με πρωτεΐνη από το γιαούρτι και φυτικές ίνες από τα φρούτα για να νιώσετε χορτάτοι. Αν ο στόχος σας είναι η απώλεια βάρους, μπορείτε να αντικαταστήσετε το φυστικοβούτυρο με μούρα, ώστε να παραμείνετε σε θερμιδικό έλλειμμα».

Τονίζει επίσης ότι τα bowls με γιαούρτι είναι ιδανική επιλογή, καθώς μπορείτε εύκολα να εναλλάσσετε φρούτα και toppings και να λαμβάνετε μεγάλη ποικιλία θρεπτικών συστατικών και φυτικών ινών.

Γιατί οι φυτικές ίνες είναι το “κλειδί” για την υγεία και το αδυνάτισμα

Σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), οι φυτικές ίνες έχουν τα εξής οφέλη:

Συνδέονται με μικρότερο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και διαβήτη τύπου 2

Συμβάλλουν στην καλύτερη πέψη

Μας κάνουν να αισθανόμαστε πιο χορτάτοι

Βοηθούν στη μείωση της χοληστερόλης

Υποστηρίζουν τη ρύθμιση του σακχάρου στο αίμα

Επιπλέον, επειδή οι φυτικές ίνες δεν διασπώνται πλήρως από τον οργανισμό, δεν προκαλούν απότομες αυξήσεις σακχάρου, κάτι που βοηθά στον έλεγχο βάρους.

Πώς να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών μέσω της διατροφής

Συμβουλές από ειδικούς: