Συμπόρευση ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ προτείνει η Λούκα Κατσέλη – «Θα χρειαστεί να γίνει ούτως ή άλλως»

Υπέρ μιας συμπόρευσης ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) του Αλέξη Τσίπρα τάχθηκε η Λούκα Κατσέλη, ανοίγοντας τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα των εθνικών εκλογών και το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι «η συμπόρευση αυτή θα χρειαστεί να γίνει ούτως ή άλλως». Η Λούκα Κατσέλη υπογράμμισε ότι δεν σκέφτεται «ποτέ θέματα προσώπων», αλλά πολιτικών και προγραμματικών συγκλίσεων. «Η κάθε εποχή γεννά τους ηγέτες της», ανέφερε, σημειώνοντας ότι το ζητούμενο σήμερα είναι «πώς μπορεί να φτιαχτεί το πολιτικό όχημα».

Η κ. Κατσέλη, αναφερόμενη στη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης βάσει των δεδομένων που προκύπτουν ενόψει των εκλογών, σημείωσε ότι θα αναγκαστούν τα κόμματα να προσπαθήσουν να σχηματίσουν κυβέρνηση.

«Θα υπάρξει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης; Αυτό είναι το ερώτημα. Με τα σημερινά δεδομένα, όχι. Θα δοθεί εντολή στο δεύτερο κόμμα, όποιο κι αν είναι, σχηματισμού κυβέρνησης. Άρα θα πρέπει να γίνει προσέγγιση. Γιατί να μην προετοιμαστεί αυτή η προσέγγιση νωρίς και η συμπόρευση αυτή να γίνει με όποιον καλύτερο τρόπο υπάρχει; Το βλέπουμε μπροστά μας. Δεν προλαμβάνουμε καταστάσεις στην Ελλάδα. Αργά ή γρήγορα θα υπάρξει ανάγκη συνεργασίας», δήλωσε.

Τέλος, τόνισε πως θα μπορούσε και η ίδια να βοηθήσει σε προγραμματικές συγκλίσεις. «Αυτός είναι ο ρόλος μου» είπε χαρακτηριστικά..