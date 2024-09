Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Το μαθηματικό παζλ για παιδιά που έχει μπερδέψει τους ενήλικες – Μπορείτε να το λύσετε;

Ένα νέο τεστ IQ που προορίζεται για παιδιά δημοτικού κάνει τον γύρο του διαδικτύου, καθώς μπερδεύει τους ενήλικες. Εσείς μπορείτε να το λύσετε;

Το τεστ IQ είναι ένα μαθηματικό παζλ που έχει σχεδιαστεί για παιδιά 7 ετών στη Σιγκαπούρη. Επανεμφανίστηκε πρόσφατα στο διαδίκτυο, αφήνοντας τόσο παιδιά όσο και ενήλικες μπερδεμένους.

Το παζλ, το οποίο περιλαμβάνει ένα διάγραμμα πέντε αριθμών και τέσσερα κενά, προκαλεί τους συμμετέχοντες να «μελετήσουν το μοτίβο των αριθμών» και να «συμπληρώσουν τους αριθμούς που λείπουν».

Αρχικά δημοσιεύτηκε σε ένα διαδικτυακό φόρουμ το 2006, το πρόβλημα επανεμφανίστηκε, αφήνοντας τους χρήστες να μαντέψουν τη λύση.

Το τεστ IQ

Ο αριθμός στους 4 τομείς του εξωτερικού κύκλου είναι ίσος με το άθροισμα των τριών αριθμών στον τομέα του. Οι αριθμοί στους επιμέρους κύκλους μπορούν να είναι μόνο από το 1 έως το 9 και κάθε αριθμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά. Ένας αριθμός έχει δοθεί για να ξεκινήσετε. Βρείτε τους υπόλοιπους 4 αριθμούς.

Η λύση; Ορίστε!

Αν οι αριθμοί που λείπουν είναι a, b, c, d τότε προκύπτουν οι εξισώσεις

a + b + 3 = 10

b + c + 3 = 12

c + d + 3 = 20

d + a + 3 = 18

Άρα:

a + b = 7, άρα (1+6), (2+5) ή (5+2) (6+1) επειδή το 3 χρησιμοποιείται ήδη στο κέντρο

b + c = 9, άρα (1+8), (2+7), (4+5) ή (8+1), (7+2), (5+4)

c + d = 17, άρα (9+8) ή (8+9)

d + a = 15, (6+9), (7+8) ή (9+6), (8+7)

Άρα το c μπορεί να είναι μόνο 9 ή 8. Αν είναι 9 δεν μπορεί να ισχύει η εξίσωση b + c = 9, καθώς το b δεν μπορεί να είναι 0. Άρα c = 8 και b = 1

Με αυτά βγαίνει ότι το a = 6, καθώς a + b = 7, και το d = 9, καθώς d + a = 15.

πηγή: FOXreport.gr