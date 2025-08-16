Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 16 Αυγούστου 2025: Ταύροι, η εικόνα που βλέπετε στον καθρέφτη αλλάζει

Τι θα συμβεί σήμερα Σάββατο 16 Αυγούστου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (16/08/2025)

Κριός

Κριέ, οι μεγάλες φιλοδοξίες σου μπορεί να σε έχουν απομακρύνει από την πραγματική αξία σου. Το τι σας ανήκει, τι κερδίζετε και σε τι δίνετε την ενέργειά σας δεν πρέπει να το επιλέγετε μόνο με γνώμονα την επαγγελματική εξέλιξη και τα χρήματα.

Σκεφτείτε κατά πόσον τα πράγματα στα οποία επενδύετε συμβαδίζουν με τις προσωπικές σας αξίες. Δεν είναι γραφτό να αγωνίζεστε καθημερινά απλώς και μόνο για να αισθάνεστε πολύτιμοι.

Ταύρος

Ταύρε, πλέον εμφανίζεσαι διαφορετικός στους άλλους. Διεκδικείς για τον εαυτό σου πράγματα που επιθυμούσες καιρό και σταματάς να προσπαθείς να ρίξεις το επίπεδο σου για να γίνεις αποδεκτός.

Στις 16 Αυγούστου, η εικόνα που βλέπεις στον καθρέφτη αλλάζει. Ποιος ήσουν πριν σου πουν οι άλλοι ποιος θα πρέπει να είσαι; Ήρθε η ώρα να επιστρέψετε στον αληθινό εαυτό σας.

Δίδυμος

Δίδυμοι, αυτή είναι μια στιγμή συναισθηματικής απελευθέρωσης με κινηματογραφικές διαστάσεις. Αυτό που αναδεύεται στις 16 Αυγούστου δεν είναι απλώς συναισθηματισμός. Είναι μία ανάγκη να ασχοληθείτε με προσοχή με τον εσωτερικό σας κόσμο.

Βρίσκεστε σε ένα ταξίδι στα συναισθηματικά πρότυπα σας που διαμορφώνουν αθόρυβα τον τρόπο με τον οποίο κινείστε στη ζωή. Αυτά τα συναισθήματα, που για πολύ καιρό ήταν θαμμένα ή παραμερισμένα, απαιτούν την πλήρη προσοχή σας.

Καρκίνος

Καρκίνε, αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής σας αφορά το ποια άτομα επιλέγετε να μπουν στον ιερό εσωτερικό σας κύκλο. Οι χώροι στους οποίους κινείστε, σας διαμορφώνουν.

Αναρωτηθείτε: Ποιοι άνθρωποι ενθαρρύνουν την ανάπτυξή σας ή σας κρατούν περιορισμένους; Τι αισθάνεστε ότι βοηθάει την ανάπτυξη σας; Επιτρέπεται να απομακρυνθείτε από σχέσεις που περιορίζουν το πνεύμα και τις επιθυμίες σας.

Λέων

Λέων, η ζωή σου αντανακλά την εσωτερική σου πυξίδα; Δεν χρειάζεται να εγκαταλείψετε τους στόχους σας. Απαιτείται, όμως, να τους βελτιώσετε προκειμένου να αποτελούν ένα ειλικρινές κομμάτι του εαυτού σας.

Περιορίστε την ανάγκη να εντυπωσιάσετε τους άλλους και επικεντρωθείτε σε αυτό που αισθάνεστε ότι ευθυγραμμίζεται με εσάς. Να θυμάστε ότι η επιρροή σας αυξάνεται όταν το έργο σας προέρχεται από την αλήθεια.

Παρθένος

Παρθένε, μια βαθύτερη λαχτάρα ξυπνάει μέσα σου. Αν επιμείνεις να κρατιέσαι από την ασφάλεια δεν θα την ακολουθήσεις προκειμένου να δεις που θα σε οδηγήσει.

Μπορεί να σε τραβάει σε νέα τοπία, φιλοσοφίες και πνευματικές εμπειρίες που σε βοηθούν να κατανοήσεις τα πράγματα με έναν πιο βαθύ ψυχικά τρόπο.

Ίσως ήρθε η ώρα να περπατήσετε σε άγνωστα μονοπάτια. Δεν χρειάζεστε έναν ξεκάθαρο προορισμό για να ξεκινήσετε το ταξίδι. Η περιέργεια είναι αρκετή.

Ζυγός

Ζυγέ, οι επιφανειακές ευγένειες και οι καλά σχεδιασμένοι ρόλοι που παίζετε κάθε μέρα μπορεί να καταλαβαίνετε ότι σας οδηγούν σε αδιέξοδο. Νιώθετε πιο κενοί. Γι’ αυτό εξερευνήστε τις επιθυμίες σας και να είστε ειλικρινείς για το τι είναι θαμμένο κάτω από την ευγένεια σας.

Σταματήσετε να ασχολείστε με αυτό που περιμένουν οι άλλοι από εσάς. Σκεφτείτε αν θέλετε οι άλλοι απλώς να σας συμπαθούν ή επιθυμείτε να σας καταλαβαίνουν σε βάθος.

Σκορπιός

Σκορπιέ, συχνά είσαι αυτός που έχει τη συναισθηματική δύναμη. Τώρα, όμως, καλείσαι να μπεις σε ένα διαφορετικό είδος σύνδεσης. Διάλεξε σχέσεις στις οποίες δεν χρειάζεται να τεστάρεις την αγάπη ή να θωρακίζεις την ευαισθησία σου.

Μπορείτε να αφήσετε τους άλλους να σας συναντήσουν στο σημείο που βρίσκεστε, αρχής γενομένης από τις 16 Αυγούστου; Από σήμερα προβλέπεται να ξεκινήσει μία εποχή αλχημείας στις σχέσεις.

Τοξότης

Τοξότη, υπάρχει μια γήινη μαγεία διαθέσιμη σε εσένα τώρα. Σας ζητείται να προσεγγίσετε τις καθημερινές σας συνήθειες όχι ως αγγαρείες, αλλά ως τελετουργίες που διαμορφώνουν τον βαθύτερο εαυτό σας. Ξεκινώντας από τις 16 Αυγούστου, ο τρόπος με τον οποίο τρέφετε το σώμα σας και οργανώνετε τον χώρο σας είναι μια πράξη πνευματικής ανάπτυξης.

Δεν χρειάζεται να ταξιδέψετε περισσότερο. Απαιτείται απλώς να είστε συνεπείς με τις τελετουργίες σας. Επικεντρωθείτε σε ό,τι σας στηρίζει, καθώς βρίσκεστε σε μία διαδικασία αλλαγής.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, πλέον είναι εσωτερική επιθυμία σου να βάλεις περισσότερο αυθορμητισμό στην καθημερινότητα σου. Σας επιτρέπεται να προσδιορίζεστε και από άλλα πράγματα εκτός από την δουλειά. Ο ρομαντισμός, η τέχνη, η ευχαρίστηση και τα χρώματα δεν είναι χάσιμο χρόνου. Είναι το αλατοπίπερο της ζωής.

Οι πόρτες στη ζωή ανοίγουν για εσάς στις 16 Αυγούστου. Αφήστε τον εαυτό σας να εκπλαγεί από την ομορφιά γύρω του και μην προσπαθείτε τόσο πολύ.

Υδροχόος

Υδροχόε, βάζεις στο επίκεντρο την έννοια του «σπιτιού». Ίσως για εσένα δεν είναι ένα μέρος αλλά ένας τρόπος ύπαρξης. Η ημέρα σε ωθεί να ασχοληθείς με τα θεμέλιά σου. Είναι φυσιολογικό να ξεπερνάς τα οικογενειακά αφηγήματα. Είναι εντάξει να νοσταλγείς ένα καταφύγιο που να αντικατοπτρίζει αυτό που είσαι τώρα.

Ξεκινώντας από τις 16 Αυγούστου, καλείστε να δημιουργήσετε περισσότερες βάσεις με τους φίλους ή την οικογένειά σας. Μπορεί να ακόμη να στοχεύετε σε μεγαλύτερη ελευθερία. Να θυμάστε, όμως, ότι θα νιώσετε σαν στο σπίτι σας όπου μπορείτε να είστε ειλικρινείς και ασφαλείς.

Ιχθύες

Ιχθύες, έχεις ιστορίες μέσα σου που πρέπει να μοιραστείς. Ο κόσμος θα ήθελε πολύ να δει την οπτική σου στα πράγματα. Ήρθε η ώρα να εμπιστευτείτε τη φωνή σας στις 16 Αυγούστου. Οι μικρές αλήθειες που μοιράζεστε καθημερινά μπορεί να κάνουν την διαφορά για κάποιον άλλον.

Σκεφτείτε ποιες ιστορίες ή παρατηρήσεις φαίνονται ασήμαντες σε εσάς, αλλά μπορεί να προσφέρουν θεραπεία, προβληματισμό ή να δώσουν απαντήσεις σε κάποιον άλλον.