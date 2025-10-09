Τα ζώδια σήμερα, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025: Ταύροι, να περιμένετε αλλαγές στις σχέσεις σας

Τι θα συμβεί σήμερα Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε τα πάντα για τα αστρολογικά γεγονότα και πώς αυτά θα επηρεάσουν καθένα από τα 12 ζώδια.

Δείτε τις ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια (09/10/2025)

Κριός

Κριέ, είσαι έτοιμος να χτίσεις, να αναπτυχθείς και να δημιουργήσεις πέρα από τα όρια των περιορισμών που έχεις επιβάλλει στον εαυτό σου. Οι συνήθειες που κάποτε θεωρούνταν απαραίτητες για την επιβίωση σου τώρα αρχίζουν να αποδυναμώνονται.

Να θυμάστε, η ελευθερία των επιλογών είναι πάντα δική σας, όσο τρομακτικό κι αν σας φαίνεται να την ασκείτε. Ο κόσμος σας περιμένει να χαράξετε νέα πορεία με τη δική σας δύναμη.

Ταύρος

Ταύροι, να περιμένετε αλλαγές στις σχέσεις σας την Πέμπτη. Παλιά συμβόλαια (προφορικά ή ανομολόγητα) έρχονται στο προσκήνιο και ξαναγράφονται με τη γλώσσα της ωμής αλήθειας.

Το ερώτημα είναι, πώς μπορείτε να κάνετε επανάσταση στις σχέσεις σας και να καλλιεργήσετε έναν χώρο όπου ευδοκιμεί η αυθεντικότητα; Το ερώτημα του που σας απασχολεί σήμερα είναι αν είστε πρόθυμοι να αφήσετε την αγάπη και τη φιλία να υπάρξουν χωρίς την ανάγκη να τηρηθούν προσχήματα ή να επιτευχθούν στόχοι.

Δίδυμος

Δίδυμοι, με τόσο έντονο ενθουσιασμό που ξεσπά σαν καταιγίδα την Πέμπτη, μπορεί να νιώθετε ότι οι σκέψεις σας καλπάζουν δέκα βήματα μπροστά από το σώμα σας. Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην χάσετε από τα χέρια σας το τιμόνι.

Δεν χρειάζεται να πατήσετε τα φρένα, αλλά να βελτιώσετε τις ιδέες σας καθώς κινείστε στον δρόμο που πραγματικά μπορεί να οδηγεί στον προορισμό σας.

Καρκίνος

Καρκίνε, τι βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοδοξίας σου; Ήρθε η ώρα να αφήσετε στην άκρη την αμφιβολία και να εστιάσετε την προσοχή σας σε αυτό που πραγματικά επιθυμείτε.

Κάντε ό,τι χρειάζεται για να συνδυάσετε τα μελλοντικά σας οράματα με την παρούσα πραγματικότητά σας. Αυτό δεν έχει να κάνει με το να περιμένετε το τέλειο timing. Ξεκινήστε τώρα να προσπαθείτε και να θυμάστε ότι η πίστη είναι η πυξίδα σας.

Λέων

Λέων, αν φοβάσαι να διεκδικήσεις τον θρόνο σου, είναι επειδή οι σκιές ψιθυρίζουν αμφιβολίες στο αυτί σου. Σήμερα όμως απαιτείται μία διαφορετική στάση. Ισιώστε τους ώμους σας και καταρρίψτε τις ανασφάλειες σας.

Το στέμμα δεν θα σας παραδοθεί. Πρέπει να αντιμετωπίσετε ό,τι παραμονεύει στο σκοτάδι και να διεκδικήσετε την δύναμη σας. Δεν είστε φτιαγμένοι για να κρύβεστε στα σκοτάδια.

Παρθένος

Παρθένε, η ζυγαριά γέρνει και χρειάζεται να πάρεις μερικά υπολογισμένα ρίσκα που θα μπορούσαν να φέρουν εντελώς νέες δυνατότητες.

Την Πέμπτη, έχετε τα μάτια σας ανοιχτά για οτιδήποτε θα μπορούσε να διαταράξει τη ρουτίνα σας, αλλά μην αφήσετε την επιφυλακτικότητα να σας παραλύσει. Το κλειδί της επιτυχίας σήμερα είναι η κίνηση, η στρατηγική και η προθυμία να αδράξετε τις ευκαιρίες που προκύπτουν.

Ζυγός

Ζυγέ, χρειάζεται να ασχοληθείς με το σώμα σου και με πρακτικές ευεξίας για να αποκτήσεις πρόσβαση στην ευφορία. Η πεζή καθημερινότητα απομακρύνεται όταν αφοσιώνεστε σε τελετουργίες που τιμούν το πνεύμα σας.

Δώστε προσοχή στα μηνύματα που λαμβάνετε. Το σύμπαν σας μιλάει σε μέσω των συμβόλων στα όνειρα, τυχαίων συναντήσεων και διακριτικών σημάτων.

Σκορπιός

Αυτή είναι μια υπέροχη μέρα για να αποτίσεις φόρο τιμής στις πιο πολύτιμες φιλίες σου και να τους δείξεις την στοργή σου, Σκορπιέ, όχι μόνο με μεγάλα λόγια, αλλά με έμπρακτες χειρονομίες.

Ένα χειρόγραφο γράμμα, ένας καφές – έκπληξη ή ένα αναπάντεχο τηλεφώνημα θα εκτιμηθεί πολύ την Πέμπτη. Σκεφτείτε πόσο σπάνιο είναι να έχετε ανθρώπους που σας βλέπουν πραγματικά, θυμούνται τις μικρές λεπτομέρειες για εσάς και έχουν τον ίδιο σεβασμό στην χαρά και την θλίψη σας.

Τοξότης

Τοξότη, μπορεί να νιώθεις ότι τρέχεις σε έναν ατελείωτο διάδρομο, δουλεύοντας ακούραστα χωρίς μεγάλη ορατή ανταμοιβή.

Σήμερα, η πίστη σας αναζωπυρώνεται καθώς εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια άνθισης των σπόρων που είχατε φυτέψει εδώ και καιρό. Μη βιαστείτε να θερίσετε πρόωρα. Η υπομονή είναι το πιο ιερό κομμάτι της αφθονίας. Το έργο σας δεν είναι μάταιο.

Αιγόκερως

Αιγόκερε, η αποστολή σου σήμερα είναι να δεις τα πράγματα που κάποτε σου έδιναν φως και σήμερα μπορεί να έχουν θαφτεί κάτω από ευθύνες ή καθήκοντα.

Σήμερα θα μπορούσε να ξεκινήσει μια κίνηση προς την δημιουργικότητα και την ανάπτυξη. Σας ζητείται να κάνετε την χαρά την πυξίδα σας. Επιλέξτε μόνο ό,τι σας κάνει να αισθάνεστε ζωντανοί και απορρίψτε ό,τι σας φαίνεται πως σας επιβαρύνει.

Υδροχόος

Υδροχόε, το εσωτερικό σου παιδί σε καλεί και δεν θα το αγνοήσεις. Η σημερινή μέρα μπορεί να φέρει μια μικρή αναταραχή στα συναισθήματά σας και να ανασύρει στην επιφάνεια νοσταλγία και τρυφερούς πόθους.

Πώς θα ενισχύσετε αυτά τα κομμάτια του εαυτού σας που εξακολουθούν να θέλουν ασφάλεια, παιχνίδι και αγάπη; Μην τα αφήνετε ξεκρέμαστα. Προσκαλέστε τα πίσω στην καρδιά σας.

Ιχθύες

Ιχθύες, η αφύπνιση συνεχίζει να σας διαπερνά και διαλύει τις ψευδαισθήσεις και την παλιά επιθυμία σας για απόδραση. Αυτό που κάποτε έμοιαζε με υποχώρηση γίνεται τώρα γόνιμο έδαφος για την κυριαρχία.

Δεν είστε πλέον ένας άνθρωπος που αναζητά την μοναξιά του. Γίνεστε ένας μυστικιστής, με βάθος, πειθαρχία και αφοσίωση.