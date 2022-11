Μια συναρπαστική οπτική του πώς καταστρέφονται τα αυτοκίνητα για τη μεγάλη οθόνη

Η καταστροφή αυτοκινήτων στην οθόνη φαίνεται τυχαία και χαοτική, αλλά η ομάδα της JEM FX αποκαλύπτει μερικές από τις προσεκτικά σχεδιασμένες τεχνικές της.

Τα αυτοκίνητα μετασκευάζονται έτσι ώστε οι εκρήξεις να μπορούν να πυροδοτηθούν από ένα χειριστήριο ή έναν διακόπτη.

«Scoring»

Όπως αναφέρει το Insider, τα αυτοκίνητα δεν τρακάρουν με κινηματογραφικό τρόπο και απαιτείται κάτι που ονομάζεται «scoring», ώστε να σπάσουν με τον σωστό τρόπο.

Το «scoring» είναι η διαδικασία απογύμνωσης του προστατευτικού υλικού των φύλλων στο αυτοκίνητο και το «ξεκοίλιασμα» της στήριξής του.

Η ομάδα της JEM FX χρησιμοποιεί ένα δισκοπρίονο στο πλαίσιο του αυτοκινήτου για να αποδυναμώσει τη δομή του.

«Θα περάσουμε και θα κάνουμε κάποιες αποδυναμωτικές τομές για να το βοηθήσουμε να διπλώσει λίγο πιο εύκολα κάτω από λίγο λιγότερο βάρος», εξηγεί ο τεχνικός ειδικών εφέ Cody Canal.

«Όταν το κάνεις αυτό, πρέπει να φροντίσεις να μην κόψεις το εξωτερικό του οχήματος, γιατί τότε θα είναι ορατό και θα καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτό».

Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει ώρες και όπως φαίνεται στο παραπάνω βίντεο, όλα αυτά γίνονται για να μπορεί να καταστραφεί από ένα βάρος 3.000 κιλών σε δευτερόλεπτα.

Πάνω από παρκαρισμένα αυτοκίνητα

Σε μια σκηνή από την ταινία υπερηρώων «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» ένα λεωφορείο περνάει πάνω από μια σειρά παρκαρισμένων αυτοκινήτων, μια σκηνή που γυρίστηκε on-location στο Σαν Φρανσίσκο.

Για αυτή τη σκηνή, η ομάδα της JEM FX έδειξε πώς αντί να χαράξει εντελώς το αυτοκίνητο, αντικατέστησε τους ατσάλινους μεντεσέδες με αρθρωτούς, σε μια προσπάθεια να επιβραδύνει σταδιακά το λεωφορείο.

«Όταν το λεωφορείο μεταφερόταν πάνω από την οροφή των οχημάτων και κατέβαινε αργά, η σκηνή δεν θα φαινόταν σωστή», λέει ο ιδιοκτήτης της JEM FX Elia Popov.

«Έτσι, το μόνο που θέλαμε ήταν την μεγάλη συμπίεση [των αυτοκινήτων] ώστε να παρέχει μια πλατφόρμα για την κάμερα με την οποία θα μπορούσε να παρακολουθήσει την πορεία προς τα κάτω στον λόφο».

Το βίντεο του Insider συνεχίζει να εξηγεί πολλά άλλα φωτογραφικά κόλπα, όπως η χρήση τρυπανιών για να φαίνεται ότι μια λαμαρίνα έχει βαθουλώσει από γροθιά και πώς εκρήγνυνται τα αυτοκίνητα στην οθόνη.

«Αυτό που θα κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε συσκευές όπως μια βόμβα αερίου κάτω από το όχημα ή μια ανατίναξη προπανίου και να τη στερεώσουμε στο όχημα», εξηγεί ένα μέλος της ομάδας της JEM FX.

Κανόνια αζώτου

Σε μια σκηνή από το «Taken 3», η ομάδα JEM FX έπρεπε να βρει έναν τρόπο να εκτοξεύσει ένα εμπορευματοκιβώτιο μεταφοράς σε έναν αυτοκινητόδρομο.

Για να το πετύχουν αυτό, χρησιμοποίησαν δύο κανόνια αζώτου 12 ιντσών, τα οποία παρείχαν αρκετή αδράνεια για να αναποδογυρίσουν το εμπορευματοκιβώτιο.

«Στη συνέχεια, συγκολλήσαμε τροχούς στην άκρη των τετράγωνων θαλάσσιων εμπορευματοκιβωτίων, ώστε να μπορούμε να το κυλήσουμε στον αυτοκινητόδρομο», εξηγεί ένα μέλος του συνεργείου.

Το βίντεο παρέχει μια συναρπαστικές εικόνες για το είδος της εργασίας που απαιτείται σε γυρίσματα μεγάλου προϋπολογισμού.