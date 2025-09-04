Για 3 ζώδια αρχίζει μια πιο τυχερή περίοδος από σήμερα – «Το σύμπαν θα σας φέρει ηρεμία και ελπίδα»

Ξεκινώντας από τις 4 Σεπτεμβρίου 2025, τρία ζώδια εισέρχονται σε μια πιο τυχερή εποχή κατά τη διάρκεια της Σελήνης στους Ιχθύες. Αυτή είναι μια περίοδος αυξημένης διαίσθησης και συναισθηματικής ανανέωσης.

Τα πράγματα αλλάζουν γρήγορα και εμείς προσαρμοζόμαστε. Κατά τη διάρκεια της Σελήνης στους Ιχθύες, συγχωρούμε, απελευθερωνόμαστε και προχωράμε μπροστά.

Οι δυσκολίες φαίνονται λιγότερο βαριές, και αυτό μας εμπνέει να δράσουμε. Μπορούμε να πετύχουμε ό,τι θέλουμε, χωρίς να χρειάζεται να «γκρεμίσουμε γέφυρες» ή να αποδείξουμε σε άλλους ότι αυτό που κάνουμε είναι σωστό. Απλώς είναι.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παρουσιάζονται ευκαιρίες για τρία ζώδια και αυτό σηματοδοτεί την έναρξη μιας πιο τυχερής περιόδου. Στις 4 Σεπτεμβρίου, το σύμπαν φαίνεται αποφασισμένο να φέρει ειρήνη, πρόοδο και ελπίδα.

Για 3 ζώδια αρχίζει μια πιο τυχερή περίοδος από σήμερα

Δίδυμος,

Λέων,

Αιγόκερως

Δίδυμος

Κατά τη διάρκεια της Σελήνης στους Ιχθύες, το μυαλό σας ηρεμεί αρκετά ώστε να μπορείτε να ακούσετε τον εαυτό σας να σκέφτεται. Έτσι καταφέρνετε να συνδεθείτε με αυτό που πραγματικά συμβαίνει μέσα σας, Δίδυμοι.

Στις 4 Σεπτεμβρίου, ίσως αισθανθείτε ότι κάτι γίνεται πιο ελαφρύ. Είναι απλώς ένα συναίσθημα, αλλά είναι αυτό με το οποίο θέλετε να προχωρήσετε. Θα παρατηρήσετε ότι η επικοινωνία ρέει πολύ εύκολα αυτήν την ημέρα, και αυτό μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση των στόχων σας.

Αυτή η σεληνιακή διέλευση είναι απαλή και γεμάτη καλοσύνη, και όλα όσα συμβαίνουν αυτήν την ημέρα συνοδεύονται από μία τρυφερή χροιά. Κανείς δεν σας πιέζει, Δίδυμοι, κι όμως, τα πράγματα προχωρούν. Στην πραγματικότητα, αυτή η τρυφερότητα φαίνεται καινούργια αλλά και ενθαρρυντική.

Μπορείς να εργαστείτε με αυτήν την ενέργεια. Αυτή η τυχερή αλλαγή ξεκινά όταν συνειδητοποιήσετε ότι δεν χρειάζεται να πιέσετε τα πράγματα για να συμβεί κάτι. Δεν πρέπει να κάνετε τίποτα παραπάνω από το να αφήσετε απλώς τα γεγονότα να ξεδιπλωθούν και όλα θα λειτουργήσουν άψογα.

Λέων

Αισθάνεστε σαν να έχει φύγει ένα βαρύ φορτίο από τους ώμους σας, Λέοντες, κάτι που συμβαίνει σε πολλούς ανθρώπους κατά τη διάρκεια της Σελήνης στους Ιχθύες.

Στις 4 Σεπτεμβρίου, νιώθετε έτοιμοι να αναλάβετε κάτι νέο και πολλά υποσχόμενο. Αυτή είναι η αρχή ενός τυχερού νέου κύκλου για εσάς, όπου οι προσπάθειές σας ανταμείβονται σχεδόν άμεσα. Το άμεσο κάρμα και η καλή τύχη δεν είναι καθόλου κακός συνδυασμός.

Επειδή έχετε κάνει όλες τις κινήσεις για να δημιουργήσετε ένα υγιές μυαλό και σώμα, τώρα αισθάνεστε έτοιμοι να αξιοποιήσετε την εμπειρία σας.

Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να δώσετε νόημα σε ό,τι κάνετε. Δεν είστε πλέον μπλοκαρισμένοι, ούτε συναισθηματικά ούτε διανοητικά. Αντιθέτως, αισθάνεστε ανοιχτοί στην αλλαγή και στην ιδέα ενός νέου, δημιουργημένου από εσάς, μέλλοντος.

Αιγόκερως

Το καλύτερο κομμάτι αυτής της ημέρας, της 4ης Σεπτεμβρίου, είναι το διάχυτο αίσθημα ηρεμίας που σας συνοδεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η Σελήνη στους Ιχθύες είναι γνωστή για την ικανότητά της να κατευνάζει τον θυμό και την απογοήτευση, και θα διαπιστώσετε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της διέλευσης βρίσκεστε σε ειρήνη με τον κόσμο γύρω σας.

Μπορεί να λάβετε απροσδόκητα καλά νέα ή βοήθεια που θα αποδειχθεί πολύτιμη, ακόμα κι αν δεν την ζητήσατε. Όλα αυτά σας θυμίζουν ότι δεν είστε μόνοι, και αυτό σας κάνει να αισθάνεστε όμορφα.

Πάνω απ’ όλα, αποκτάτε την αίσθηση ότι, ακόμη κι αν χρειαστεί να παλέψετε για λίγο, αξίζει τον κόπο. Οι ισορροπίες θα αποκατασταθούν τελικά, και οι τυχερές στιγμές θα φτάσουν την κατάλληλη ώρα.