Το κανάλι που θα χρησιμοποιεί AI παρουσιαστές από το 2024 – «Απολύτως τρομακτικό»

«Εντελώς τρομακτικό» χαρακτηρίζουν οι δημοσιογράφοι την παρουσίαση ειδήσεων με AI παρουσιαστές, την ώρα που ένα κανάλι με έδρα το Λος Άντζελες ετοιμάζεται να προβάλει ειδήσεις με παρουσιαστές τεχνητής νοημοσύνης από το 2024.

Το Channel 1 χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσει ψηφιακούς ανθρώπους που θα παρέχουν ενημερώσεις για το τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Ο σταθμός θέλει να τους λανσάρει από τον Φεβρουάριο του 2024.

Όμως η είδηση έχει τρομοκρατήσει τους δημοσιογράφους σε όλες τις ΗΠΑ, οι οποίοι προειδοποίησαν ότι θα μπορούσε να έχει «τεράστιες συνέπειες για την βιομηχανία των ειδήσεων».

Η διευθύνουσα σύμβουλος του Ruby Media Group, Kristen Ruby ανέφερε στο X: «Αν πιστεύετε στην έννοια των “ψευδών ειδήσεων”, δεν έχετε δει τίποτα. Τουλάχιστον οι ειδήσεις σας παρουσιάζονται από ανθρώπους. Όταν οι παρουσιαστές ειδήσεων με τεχνητή νοημοσύνη αντικαταστήσουν τους ανθρώπινους παρουσιαστές ειδήσεων – η έννοια των ψευδών ειδήσεων θα έχει εντελώς διαφορετικό νόημα».

Ο δημοσιογράφος του Canada’s BC Today, Alec Lazenby, μοιράστηκε επίσης τις ανησυχίες του στο X: «Αυτό είναι εντελώς εντελώς τρομακτικό. Αν και η ανάπτυξη μιας εκπομπής με εξ ολοκλήρου τεχνητή νοημοσύνη είναι πέρα για πέρα εντυπωσιακή, θα μπορούσε να έχει τεράστιες επιπτώσεις σε μια ήδη εξαντλημένη βιομηχανία ειδήσεων και να επιταχύνει την απώλεια δημοσιογράφων και παρουσιαστών υψηλής ποιότητας».

Τι λέει ο ιδρυτής του Channel 1 για τους ΑΙ παρουσιαστές ειδήσεων

O ιδρυτής του Channel 1, Adam Mosam, μιλώντας στην DailyMail, διαβεβαίωσε ότι η εταιρεία του δεν θα εκμεταλλευτεί την αμφιλεγόμενη τεχνολογία. Ο Mosam παραδέχτηκε ότι η κακή χρήση των ειδήσεων που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη είναι αναπόφευκτη, αλλά το Channel 1 έχει ως στόχο να «βγει μπροστά από αυτό και να δημιουργήσει μια υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας».

Όμως το κοινό προβλέπει ένα δυστοπικό μέλλον, όπου οι «ψευδείς ειδήσεις» θα οργιάζουν, επειδή οι αλγόριθμοι των υπολογιστών τις παράγουν.

Πολλές διαδικτυακές μέσα επιχείρησαν αυτό το ταξίδι τον τελευταίο χρόνο και σχεδόν όλες μετάνιωσαν για την απόφασή τους.

Η εταιρεία μέσων μαζικής ενημέρωσης Gannett έχει στην ιδιοκτησία της αρκετές αμερικανικές εκδόσεις, μεταξύ των οποίων η Louisville Courrier Journal, η AZ Central, η Florida Today και η Milwaukee Journal Sentinel, η οποία χρησιμοποίησε μια υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης που ονομάζεται LedeAI για να αντλήσει αθλητικές ιστορίες από τοπικά σχολεία.

Η Gannett σταμάτησε το πείραμά της με την τεχνητή νοημοσύνη τον Αύγουστο έπειτα από πολυάριθμα λάθη στα άρθρα της, και ενώ το κοινό μπορεί να μην ενδιαφέρεται τόσο πολύ για τις τοπικές ειδήσεις, φοβάται ότι τέτοια λάθη θα μπορούσαν να συμβούν σε παγκόσμια κλίμακα.

Το Sports Illustrated προσπάθησε και εκείνο αλλά απέτυχε. Τον περασμένο μήνα, το πατροπαράδοτο περιοδικό δέχθηκε έντονη κριτή επειδή δημοσίευσε κείμενα που δημιουργούσε η τεχνητή νοημοσύνη, ενώ χρησιμοποιούσε φωτογραφίες ψεύτικων συγγραφέων και δημιουργούσε ψεύτικα προφίλ. Την περασμένη Τρίτη, η Arena Group Holdings, στην οποία ανήκει το Sports Illustrated, απέλυσε τον διευθύνοντα σύμβουλο Ross Levinsohn λόγω των ισχυρισμών.

Ο Mosam δήλωσε στη DailyMail ότι σκοπεύει να είναι ειλικρινής με τους θεατές σχετικά με το ποιο υλικό είναι αυθεντικό και ποιο παράγεται από την AI. Όμως, τα λόγια του δεν φαίνεται να είναι αρκετά για να καθησυχάσουν το κοινό.

Ο Αμερικανός σχολιαστής τεχνολογίας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, Lance Ulanoff, επανέλαβε παρόμοια κριτική σε ανάρτησή του στο Χ: «Οι AI παρουσιαστές ειδήσεων είναι ακριβώς αυτό που δεν χρειάζεστε στη ζωή σας».

Η οργή δεν προέρχεται μόνο από τη βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης, καθώς και οι απλοί άνθρωποι είναι επίσης εκνευρισμένοι από τους ψηφιακούς ανθρώπους.

Ο σκηνοθέτης Lee Kirton δήλωσε: «Οι παρουσιαστές ειδήσεων που δημιουργούνται εξ ολοκλήρου από την τεχνητή νοημοσύνη μου προκαλούν ανησυχία. Ζούμε σε έναν κόσμο παραπληροφόρησης, η ψηφιακή παιδεία των μέσων ενημέρωσης είναι σημαντική, τα κανάλια των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης είναι ήδη πλημμυρισμένα με ψεύτικα βίντεο, παραπληροφόρηση και η εξουσία θα τα χρησιμοποιήσει…”.

Ανθρώπινοι παρουσιαστές για τις σημαντικές ειδήσεις

Ο Mosam δήλωσε ότι το Channel 1 σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ανθρώπινους παρουσιαστές για τις πιο σημαντικές ειδήσεις, αλλά αυτό το σενάριο δεν εμφανίστηκε στο βίντεο επίδειξης διάρκειας 21 λεπτών.

Το κλιπ δείχνει αρκετούς παρουσιαστές που δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη να λένε τις ειδήσεις χρησιμοποιώντας παρόμοιες χειρονομίες που φαίνονται φυσικές. Ωστόσο, μια πιο προσεκτική ματιά στα χέρια των “παρουσιαστών”, οι θεατές θα δουν ότι έχουν μακρύτερα δάχτυλα και περισσότερα από πέντε σε κάθε χέρι.

Και ενώ τα μάτια τους ανοιγοκλείνουν, φαίνονται να είναι νεκρά και χωρίς κανένα συναίσθημα.

Η διευθύντρια του Κέντρου Γραφής του Χάρβαρντ, Jane Rosenzweig, σχολίασε: «Έχουμε πολλά να πούμε γι’ αυτό το θέμα, αλλά προς το παρόν απλώς να σημειώσουμε ότι αυτοί οι μη ανθρώπινοι παρουσιαστές ειδήσεων που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη δεν πρόκειται πραγματικά να μεταφέρουν “εγκάρδιες” ειδήσεις».

Οι πραγματικές πληροφορίες που θα περιέχονται στα ρεπορτάζ του Channel 1 θα προέρχονται από τρεις πηγές: συνεργασίες με παλαιά ειδησεογραφικά πρακτορεία που δεν έχουν ακόμη κατονομαστεί, αναθέσεις σε ανεξάρτητους δημοσιογράφους και ρεπορτάζ ειδήσεων που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη και προέρχονται από αξιόπιστες επίσημες πηγές, όπως δημόσια αρχεία και κυβερνητικά έγγραφα.

Ο Mosam δεν είπε ποια από τα παλαιά ειδησεογραφικά πρακτορεία συνεργάζονται με το Channel 1. Επίσης είπε ότι οι άνθρωποι θα συμμετέχουν στην παραγωγή του σταθμού.

Ένας από τους κύριους στόχους του Channel 1 είναι να παράγει εξατομικευμένες ροές ειδήσεων με μια εφαρμογή που λειτουργεί όπως το TikTok και μαθαίνει τι θέλει να δει ο κάθε τηλεθεατής.

Αλλά ένας ειδησεογραφικός σταθμός που συγκρίνει τον εαυτό του με το TikTok είναι επίσης ανησυχητικό, καθώς στην κινεζικής ιδιοκτησίας εφαρμογή είναι γνωστό ότι οργιάζουν οι ψεύτικες ειδήσεις και deepfakes πολιτικών.

«Πιστεύουμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο ειδησεογραφικό προϊόν για να ενημερώσουμε πραγματικά καλύτερα τους ανθρώπους» τόνισε ο Mosam. Αντί να δίνει στους τηλεθεατές μια τυποποιημένη εκπομπή που παίζει την ίδια ώρα ή δύο ώρες περιεχομένου για όλους στον κόσμο, το Κανάλι 1 θα επιτρέψει στους καταναλωτές να επιλέξουν ποιες ειδήσεις θα παρακολουθήσουν.

