Στα άδυτα ενός Βυζαντινού ναού: Οι φωτογραφίες του 1930 που έφεραν στο φως ένα αλλόκοτο έθιμο ταφής

Δύο φωτογραφίες, ξεχασμένες στα αρχεία για σχεδόν 90 χρόνια, έγιναν το «κλειδί» για να αποκρυπτογραφήσουν οι επιστήμονες μια ασυνήθιστη ταφική παράδοση των βυζαντινών χρόνων.

Στη Βόρεια Εκκλησία της αρχαίας πόλης Σίβτα, ένας χώρος αφιερωμένος στη ζωή και τη νέα αρχή – το βαπτιστήριο- μετατράπηκε σταδιακά σε έναν ιερό τόπο αιώνιας ανάπαυσης για την ελίτ της εποχής, φιλοξενώντας τους τάφους ιερέων και μελών των πιο ισχυρών οικογενειών της περιοχής.

Οι φωτογραφίες που τραβήχτηκαν σχεδόν πριν από 90 χρόνια αποκάλυψαν μια ασυνήθιστη ταφική παράδοση στο εσωτερικό μιας βυζαντινής εκκλησίας στην έρημο Νεγκέβ του Ισραήλ. Ένα παρεκκλήσι που αρχικά προοριζόταν για χριστιανικές βαπτίσεις έγινε επίσης τόπος ταφής για ιερείς και μέλη οικογενειών με μεγάλη επιρροή.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, καμία παρόμοια χρήση βαπτιστηρίου ως ταφικού παρεκκλησίου δεν είναι γνωστή πουθενά αλλού στο Νεγκέβ ή στην Παλαιστίνη.

Μυστικά 1.400 ετών στην έρημο Νεγκέβ: Ιστορικές φωτογραφίες αποκαλύπτουν μια σπάνια βυζαντινή ταφική παράδοσηΣε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Palestine Exploration Quarterly, η Emma Maayan-Fanar από το Πανεπιστήμιο της Χάιφα και ο Yotam Tepper από την Αρχή Αρχαιοτήτων του Ισραήλ ανασύνθεσαν την ξεχασμένη διάταξη των τάφων και διερεύνησαν τις ζωές πίσω από τις επιγραφές τους.

Τα αρχαιολογικά ευρήματα στη Σίβτα παρέχουν ισχυρές αποδείξεις για μια χριστιανική κοινότητα που άντεξε σε πολέμους, θρησκευτικές αναταραχές και πιθανά ξεσπάσματα επιδημιών πριν από περίπου 1.400 χρόνια.

Όταν το βαπτιστήριο μεταράπηκε σε ταφικό παρεκκλήσι

Η Σίβτα φιλοξενούσε τρεις μνημειώδεις εκκλησίες, οι οποίες αντανακλούσαν τη σημασία του Χριστιανισμού σε αυτόν τον οικισμό της ερήμου. Η Βόρεια Εκκλησία ήταν η μεγαλύτερη από τις τρεις μνημειώδεις εκκλησίες αυτού του βυζαντινού οικισμού. Το βαπτιστήριό της περιείχε μια σταυρόσχημη κολυμβήθρα, ενώ μια τοιχογραφία της βάπτισης του Χριστού κοσμούσε την αψίδα ακριβώς από πάνω της.

Μέχρι τις αρχές του έβδομου αιώνα, αυτό το παρεκκλήσι είχε μετατραπεί σε έναν χώρο όπου εξέχουσες οικογένειες έθαβαν τους νεκρούς τους. Με την πάροδο του χρόνου, εξελίχθηκε σε ένα αποκλειστικό νεκροταφείο, προορισμένο κυρίως για ιερείς και νεαρά μέλη οικογενειών με μεγάλη επιρροή.

Αν και οι ταφές στο εσωτερικό των εκκλησιών ήταν κοινή πρακτική στον βυζαντινό κόσμο, η χρήση ενός βαπτιστηρίου ως ταφικού παρεκκλησίου ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστη. Οι ερευνητές δεν γνωρίζουν κανένα παρόμοιο παράδειγμα στο Νεγκέβ ή στην Παλαιστίνη, παρόλο που παρόμοιες διευθετήσεις υπήρχαν αλλού στη Μεσόγειο.

Αυτή η διαφοροποίηση φέρει ιδιαίτερη θρησκευτική σημασία. Το βάπτισμα αντιπροσώπευε μια πνευματική νέα αρχή, ενώ η χριστιανική ταφή μετέδιδε την πίστη στην ανάσταση και την αιώνια ζωή. Παραμένει ασαφές εάν το παρεκκλήσι συνέχισε να φιλοξενεί βαπτίσεις αφότου άρχισαν να πραγματοποιούνται ταφές εκεί.

Δύο ιστορικές φωτογραφίες ζωντανεύουν μια ξεχασμένη ιστορία

Τα στοιχεία ήρθαν στο φως από δύο ανέκδοτες μέχρι σήμερα φωτογραφίες, οι οποίες φυλάσσονταν στα αρχεία του University College London (UCL). Η αποστολή του αρχαιολόγου H. D. Colt τράβηξε τις εικόνες αυτές κατά τη διάρκεια των ανασκαφών του 1933–1934, προτού αφαιρεθούν οι αρχαίες ταφόπλακες από τις αρχικές τους θέσεις.

Παρόλο που οι ανασκαφείς κατέγραψαν τις ελληνικές επιγραφές, δεν άφησαν καμία ολοκληρωμένη τελική έκθεση που να εξηγεί με ακρίβεια πού βρίσκονταν οι τάφοι. Η απομάκρυνσή τους εξαφάνισε σημαντικά στοιχεία για τις σχέσεις μεταξύ των νεκρών.

Εξετάζοντας τις φωτογραφίες και συγκρίνοντας τις χαρακτηριστικές μαρμάρινες πλάκες, τις επιγραφές και τους σκαλιστούς σταυρούς, οι Maayan-Fanar και Tepper προσδιόρισαν τις αρχικές θέσεις τριών από τους επτά τάφους.

Οι επτά τάφοι ανήκαν σε εννέα άτομα που πέθαναν μεταξύ του 612 και του 679 μ.Χ. Οι έξι ήταν ιερείς, ανάμεσά τους και ένας που ήταν επίσης μοναχός, ενώ οι υπόλοιποι ανήκαν σε οικογένειες που συνδέονταν στενά με την ηγεσία της εκκλησίας.

Ο τάφος ενός παιδιού και μια ισχυρή οικογένεια

Η παλαιότερη ταφή ανήκε στον Αβραάμ, ένα παιδί που πέθανε το 612 μ.Χ. Ο πατέρας του, Ιωάννης, κατείχε τον τίτλο του βικάριου (vicarius), μια σημαντική στρατιωτική και διοικητική θέση, και είχε στενές διασυνδέσεις με τη Βόρεια Εκκλησία. Τριάντα ένα χρόνια αργότερα, ένας άλλος νεαρός συγγενής, ο Στέφανος, τάφηκε μαζί του στον ίδιο τάφο.

Ο Στέφανος ήταν ο γιος του Γεωργίου, αδελφού του Αβραάμ, συνδέοντας έτσι διαφορετικές γενιές μέσα από έναν κοινό τόπο ανάπαυσης. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι οι τοποθεσίες των ταφών αντανακλούσαν μια κοινωνική ιεραρχία.

Ιερείς και ιδιαίτερα προνομιούχα μέλη οικογενειών κατελάμβαναν το βαπτιστήριο, ενώ άλλοι ισχυροί κάτοικοι θάβονταν στον προθάλαμο και την αυλή της εκκλησίας. Ακόμη και μετά θάνατον, οι οικογενειακοί δεσμοί και η θρησκευτική εξουσία καθόριζαν ποιος μπορούσε να αναπαυθεί πιο κοντά στους ιερούς χώρους της κοινότητας.

Ένας σκαλιστός σταυρός σε μια εποχή αβεβαιότητας

Κάτω από το ελληνικό του επιτάφιο επίγραμμα, κάποιος είχε σκαλίσει έναν ασυνήθιστο Σταυρό του Γολγοθά. Το σχέδιο απεικονίζει έναν σταυρό που υψώνεται από μια βαθμιδωτή βάση η οποία αναπαριστά τον Γολγοθά, τον τόπο όπου οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι σταυρώθηκε ο Ιησούς.

Στη χριστιανική παράδοση, το σύμβολο αυτό ανακαλεί τη θυσία του Χριστού, την ανάσταση και την ελπίδα για ζωή μετά τον θάνατο. Η εμφάνισή του στη Σίβτα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι Βυζαντινο-Σασανιδικοί Πόλεμοι είχαν τελειώσει μόλις λίγα χρόνια νωρίτερα, και ο αυτοκράτορας Ηράκλειος είχε επιστρέψει τον Τίμιο Σταυρό στην Ιερουσαλήμ το 629–630 μ.Χ.

Την ίδια στιγμή, οι μουσουλμανικοί στρατοί προέλαυναν στην περιοχή. Οι ερευνητές δεν μπορούν να συνδέσουν τον σταυρό με ένα συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός, αλλά υποστηρίζουν ότι ίσως αντανακλά τις θρησκευτικές ανησυχίες αυτής της ταραγμένης περιόδου και, ενδεχομένως, μια επιθυμία για θεϊκή προστασία.

Τρεις θάνατοι μέσα σε επτά ημέρες

Οι ταφόπλακες διασώζουν επίσης στοιχεία για μια ταραγμένη περίοδο στην ιστορία της Σίβτα. Οι Βυζαντινο-Σασανιδικοί Πόλεμοι του 602–628 μ.Χ. και οι επακόλουθες ισλαμικές κατακτήσεις μεταμόρφωσαν την περιοχή, ενώ οι επαναλαμβανόμενες επιδημίες πρόσθεσαν ακόμη μια απειλή για τις κοινότητες που βίωναν ήδη δεκαετίες αβεβαιότητας.

Μέσα σε αυτό το ταραγμένο σκηνικό, τρεις άνθρωποι που συνδέονταν με τη Βόρεια Εκκλησία πέθαναν μέσα σε διάστημα μόλις επτά ημερών, στις 5, 8 και 11 Νοεμβρίου του 643 μ.Χ. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ένα τοπικό ξέσπασμα που συνδέεται με την πρώτη πανδημία πανώλης, κοινώς γνωστή ως η Ιουστινιάνεια Πανώλη, ίσως εξηγεί αυτή την ασυνήθιστη συγκέντρωση θανάτων.

Ωστόσο, οι επιγραφές δεν προσφέρουν άμεσες αποδείξεις για τα αίτιά τους. Η τελευταία γνωστή ταφή στο βαπτιστήριο χρονολογείται στο 679 μ.Χ., δεκαετίες μετά την ισλαμική κατάκτηση. Η βιαστικά φιλοτεχνημένη επιγραφή της και η χρήση πέτρας εγχώριας προέλευσης έρχονται σε αντίθεση με τις ακριβές μαρμάρινες ταφόπλακες των προηγούμενων γενεών, αντανακλώντας ίσως τη φθίνουσα ευημερία του οικισμού.

Ωστόσο, αυτός ο μεταγενέστερος τάφος δείχνει επίσης ότι η χριστιανική θρησκευτική ζωή συνεχίστηκε παρά τις πολιτικές αλλαγές. Η Σίβτα δεν εξαφανίστηκε απλώς μετά την κατάκτηση· η κοινότητά της άλλαξε σταδιακά καθώς οι ισχυρές οικογένειες έχασαν την επιρροή τους και οι θρησκευτικοί θεσμοί προσαρμόστηκαν στα νέα δεδομένα.

Σχεδόν 90 χρόνια μετά τις αρχικές ανασκαφές, δύο φωτογραφίες αποκατέστησαν κάτι περισσότερο από τις τοποθεσίες των αρχαίων τάφων. Αποκάλυψαν πώς μια κοινότητα συνέδεε την πίστη, την οικογένεια, τα κοινωνικά προνόμια και τον θάνατο μέσα σε έναν χώρο αρχικά αφιερωμένο στη νέα ζωή.