Ποιος έσκαψε αυτά τα τούνελ; Επιστήμονες βρήκαν σημάδια σε βράχους που αποκαλύπτουν μια άγνωστη αρχαία μορφή ζωής

Για τους περισσότερους οργανισμούς στη Γη, οι βράχοι δεν είναι τροφή. Για έναν παράξενο μικροοργανισμό ωστόσο, φαίνεται ότι ο ασβεστόλιθος της ερήμου, ήταν τροφή. Το αν, αυτή η μυστηριώδης μορφή ζωής εξακολουθεί να υπάρχει ή έχει πλέον εξαφανιστεί, παραμένει άγνωστο.

Πρόσφατα, ο γεωλόγος Cees Passchier από το πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg, μελέτησε τα μικροσκοπικά λαγούμια στο μάρμαρο και τον ασβεστόλιθο στις ερήμους της Ναμίμπια, του Ομάν και της Σαουδικής Αραβίας.

Η διάβρωση έφερε στο φως τα απολιθωμένα λαγούμια και παρόλο που τίποτα δεν έμοιαζε να κινείται πλέον στο εσωτερικό τους, ο Passchier και η ερευνητική του ομάδα, προχώρησαν σε περαιτέρω έρευνα και βρήκαν βιολογικό υλικό στο εσωτερικό τους.

Πώς δημιουργήθηκαν τα τούνελ

«Μια βιοτική προέλευση των παρατηρούμενων δομών προϋποθέτει την παρουσία υγρού νερού, χωρίς το οποίο η βιολογική ανάπτυξη θα ήταν αδύνατη», ανέφερε η ερευνητική ομάδα σε μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό Geomicrobiology Journal. «Οι περιοχές που ερευνήσαμε είναι σήμερα άνυδρες, αλλά δέχονται περιστασιακές βροχοπτώσεις και τακτική, πυκνή παράκτια ομίχλη, ενώ στο παρελθόν υπήρχαν υγρές περίοδοι».

Ποιοι μικροοργανισμοί, λοιπόν, θα μπορούσαν να έχουν δημιουργήσει αυτές τις στοές; Βακτήρια, μύκητες και λειχήνες έχουν αποδείξει ότι μπορούν να επιβιώσουν σε ακραίες συνθήκες, και μερικοί από αυτούς είναι ενδολιθικοί, δηλαδή ζουν στο εσωτερικό των βράχων. Ο Passchier θέλησε να διερευνήσει αν οι οργανισμοί που άφησαν τα ίχνη θα μπορούσαν να ανήκουν σε αυτές τις ομάδες. Οι μύκητες μπορούν να διαπεράσουν τα πετρώματα αφήνοντας πίσω τους σωληνίσκους, ενώ ορισμένοι τύποι κυανοβακτηρίων ευδοκιμούν επίσης σε ασβεστόλιθο ή μάρμαρο.

Οι μυστηριώδης οργανισμοί

Είναι απίθανο οι μυστηριώδεις οργανισμοί να ήταν κυανοβακτήρια – χρειάζονται το ηλιακό φως για τη φωτοσύνθεση, οπότε δεν ανοίγουν λαγούμια τόσο βαθιά μέσα στο πέτρωμα όσο εκείνες που ανακάλυψε η ομάδα.

Οι μύκητες, από την άλλη, εκκρίνουν πεπτικά ένζυμα που δεν ανιχνεύθηκαν στο συγκεκριμένο πέτρωμα και σχηματίζουν περίπλοκα δίκτυα υφών, ή νημάτων, γνωστά ως μυκήλιο.

Οι πιθανότητες που αποκλείστηκαν

Τα δίκτυα των μυκηλίων παρουσιάζουν συνήθως κάποια τάξη στη διάταξή τους, ενώ τα λαγούμια που εντοπίστηκαν ήταν παράλληλα και ομοιόμορφα κατανεμημένα, κάτι ασυνήθιστο για τους μύκητες, και δεν παρατηρήθηκαν άλλα χαρακτηριστικά μοτίβα. Έτσι, είναι μάλλον απίθανο και οι μύκητες να είναι οι «ένοχοι».

Επειδή τα λαγούμια ήταν πολύ πλατιά ώστε να έχουν δημιουργηθεί από έναν μόνο οργανισμό τη φορά, ενώ είχαν δακτύλιους ανάπτυξης – είναι πιθανότερο να είχαν διαμορφωθεί από αποικίες μικροβίων.

Η σκόνη ανθρακικού ασβεστίου που εντοπίστηκε μέσα στα τούνελ, είναι επίσης συνηθισμένο παραπροϊόν μικροοργανισμών που ζουν σε τέτοιου είδους πετρώματα. Ωστόσο, δεν έχουν βρεθεί ακόμη απολιθωμένοι οργανισμοί – μόνο ενδείξεις που μαρτυρούν την ύπαρξή τους.

Οι δυσκολίες αυτές, δεν αποκλείουν ωστόσο, την έννοια της ζωής. Αντίθετα, ενώ η αποσάθρωση ή οι αβιοτικές χημικές διεργασίες, μπορεί να δημιουργήσουν δομές που συχνά εκλαμβάνονται λανθασμένα ως ίχνη ζωής, η αναλυτική μικροσκοπική τους εξέταση έδειξε ότι, δεν είναι έτσι.

Η χημική σύνθεση των δειγμάτων από τα πετρώματα από το εσωτερικών των λαγουμιών, δείχνει πως, δημιουργήθηκαν από κάτι ζωντανό.

«Καθώς καμία γνωστή χημική ή φυσική διαδικασία αποσάθρωσης δεν μπορεί να εξηγήσει το φαινόμενο με τα μικροδομικά και γεωχημικά δεδομένα που παρουσιάζονται εδώ, και μικρο-λαγούμια σχηματίζονται στο εσωτερικό του πετρώματος. Υποστηρίζουμε πως έχουν βιολογική προέλευση», δήλωσαν ο Passchier και οι συνεργάτες του στην ίδια μελέτη, «προτείνουμε ότι έχουν βιολογική προέλευση».

Ό,τι μικρόβια και αν έχουν σκάψει τα τούνελ, έχουν πεθάνει εδώ και χρόνια, ωστόσο παραμένει το ερώτημα αν το μυστηριώδες αυτό είδος εξακολουθεί να υπάρχει. Ίσως να συνεχίζει κάπου ακόμη να κινείται αργά, σκάβοντας νέα υπόγεια δίκτυα που κάποια μέρα θα ανακαλύψουμε.