Ποιος έσκαψε αυτά τα τούνελ; Επιστήμονες βρήκαν σημάδια σε βράχους που αποκαλύπτουν μια άγνωστη αρχαία μορφή ζωής

marinasiskos

Επιστήμη & τεχνολογία

τούνελ
Photo: Freepik

Για τους περισσότερους οργανισμούς στη Γη, οι βράχοι δεν είναι τροφή. Για έναν παράξενο μικροοργανισμό ωστόσο, φαίνεται ότι ο ασβεστόλιθος της ερήμου, ήταν τροφή. Το αν, αυτή η μυστηριώδης μορφή ζωής εξακολουθεί να υπάρχει ή έχει πλέον εξαφανιστεί, παραμένει άγνωστο.

Το βότανο των δράκων που βελτιώνει τον ύπνο, ανακουφίζει από τον πόνο και είναι αντιβακτηριακό

Πρόσφατα, ο γεωλόγος Cees Passchier από το πανεπιστήμιο Johannes Gutenberg, μελέτησε τα μικροσκοπικά λαγούμια στο μάρμαρο και τον ασβεστόλιθο στις ερήμους της Ναμίμπια, του Ομάν και της Σαουδικής Αραβίας.

Η διάβρωση έφερε στο φως τα απολιθωμένα λαγούμια και παρόλο που τίποτα δεν έμοιαζε να κινείται πλέον στο εσωτερικό τους, ο Passchier και η ερευνητική του ομάδα, προχώρησαν σε περαιτέρω έρευνα και βρήκαν βιολογικό υλικό στο εσωτερικό τους.

Επιστήμονες δημιούργησαν «σούπερ αφρό» που σκοτώνει βακτήρια και καθαρίζει πετρελαιοκηλίδες – ΒΙΝΤΕΟ

Πώς δημιουργήθηκαν τα τούνελ

«Μια βιοτική προέλευση των παρατηρούμενων δομών προϋποθέτει την παρουσία υγρού νερού, χωρίς το οποίο η βιολογική ανάπτυξη θα ήταν αδύνατη», ανέφερε η ερευνητική ομάδα σε μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό Geomicrobiology Journal. «Οι περιοχές που ερευνήσαμε είναι σήμερα άνυδρες, αλλά δέχονται περιστασιακές βροχοπτώσεις και τακτική, πυκνή παράκτια ομίχλη, ενώ στο παρελθόν υπήρχαν υγρές περίοδοι».

Ποιοι μικροοργανισμοί, λοιπόν, θα μπορούσαν να έχουν δημιουργήσει αυτές τις στοές; Βακτήρια, μύκητες και λειχήνες έχουν αποδείξει ότι μπορούν να επιβιώσουν σε ακραίες συνθήκες, και μερικοί από αυτούς είναι ενδολιθικοί, δηλαδή ζουν στο εσωτερικό των βράχων. Ο Passchier θέλησε να διερευνήσει αν οι οργανισμοί που άφησαν τα ίχνη θα μπορούσαν να ανήκουν σε αυτές τις ομάδες. Οι μύκητες μπορούν να διαπεράσουν τα πετρώματα αφήνοντας πίσω τους σωληνίσκους, ενώ ορισμένοι τύποι κυανοβακτηρίων ευδοκιμούν επίσης σε ασβεστόλιθο ή μάρμαρο.

Ιωάννινα: Έλληνες επιστήμονες δημιούργησαν χαρτί από βακτήρια – «Ετησίως κόβεται ένα δάσος, 10 φορές το μέγεθος της Πάρνηθας»

Οι μυστηριώδης οργανισμοί

Είναι απίθανο οι μυστηριώδεις οργανισμοί να ήταν κυανοβακτήρια – χρειάζονται το ηλιακό φως για τη φωτοσύνθεση, οπότε δεν ανοίγουν λαγούμια τόσο βαθιά μέσα στο πέτρωμα όσο εκείνες που ανακάλυψε η ομάδα.

Οι μύκητες, από την άλλη, εκκρίνουν πεπτικά ένζυμα που δεν ανιχνεύθηκαν στο συγκεκριμένο πέτρωμα και σχηματίζουν περίπλοκα δίκτυα υφών, ή νημάτων, γνωστά ως μυκήλιο.

Οι πιθανότητες που αποκλείστηκαν

Τα δίκτυα των μυκηλίων παρουσιάζουν συνήθως κάποια τάξη στη διάταξή τους, ενώ τα λαγούμια που εντοπίστηκαν ήταν παράλληλα και ομοιόμορφα κατανεμημένα, κάτι ασυνήθιστο για τους μύκητες, και δεν παρατηρήθηκαν άλλα χαρακτηριστικά μοτίβα. Έτσι, είναι μάλλον απίθανο και οι μύκητες να είναι οι «ένοχοι».

Επειδή τα λαγούμια ήταν πολύ πλατιά ώστε να έχουν δημιουργηθεί από έναν μόνο οργανισμό τη φορά, ενώ είχαν δακτύλιους ανάπτυξης – είναι πιθανότερο να είχαν διαμορφωθεί από αποικίες μικροβίων.

Η σκόνη ανθρακικού ασβεστίου που εντοπίστηκε μέσα στα τούνελ, είναι επίσης συνηθισμένο παραπροϊόν μικροοργανισμών που ζουν σε τέτοιου είδους πετρώματα. Ωστόσο, δεν έχουν βρεθεί ακόμη απολιθωμένοι οργανισμοί – μόνο ενδείξεις που μαρτυρούν την ύπαρξή τους.

Οι δυσκολίες αυτές, δεν αποκλείουν ωστόσο, την έννοια της ζωής. Αντίθετα, ενώ η αποσάθρωση ή οι αβιοτικές χημικές διεργασίες, μπορεί να δημιουργήσουν δομές που συχνά εκλαμβάνονται λανθασμένα ως ίχνη ζωής, η αναλυτική μικροσκοπική τους εξέταση έδειξε ότι, δεν είναι έτσι.
Η χημική σύνθεση των δειγμάτων από τα πετρώματα από το εσωτερικών των λαγουμιών, δείχνει πως, δημιουργήθηκαν από κάτι ζωντανό.

«Καθώς καμία γνωστή χημική ή φυσική διαδικασία αποσάθρωσης δεν μπορεί να εξηγήσει το φαινόμενο με τα μικροδομικά και γεωχημικά δεδομένα που παρουσιάζονται εδώ, και μικρο-λαγούμια σχηματίζονται στο εσωτερικό του πετρώματος. Υποστηρίζουμε πως έχουν βιολογική προέλευση», δήλωσαν ο Passchier και οι συνεργάτες του στην ίδια μελέτη, «προτείνουμε ότι έχουν βιολογική προέλευση».

Ό,τι μικρόβια και αν έχουν σκάψει τα τούνελ, έχουν πεθάνει εδώ και χρόνια, ωστόσο παραμένει το ερώτημα αν το μυστηριώδες αυτό είδος εξακολουθεί να υπάρχει. Ίσως να συνεχίζει κάπου ακόμη να κινείται αργά, σκάβοντας νέα υπόγεια δίκτυα που κάποια μέρα θα ανακαλύψουμε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αξίζει να συγχωρήσετε έναν φίλο που σας πλήγωσε ή πρέπει να κόψετε σχέσεις; Τι λένε ειδικοί

ΕΦΕΧ: Δεν συνδέεται η χρήση παρακεταμόλης στην εγκυμοσύνη με τον αυτισμό

Σχέδιο 585 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των λιμανιών – Γκίκας: «Έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 180 εκατ. ευρώ»

Μετρό Αθήνας: Άρχισαν οι μελέτες για την επέκταση προς το Ελληνικό και τη Γλυφάδα – Ποιες άλλες επεκτάσεις σχεδιάζονται

Microsoft: Έρχονται τα βίντεο wallpapers στα Windows 11

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
11:02 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Πώς οι άνθρωποι απέκτησαν… δάχτυλα – Η απάντηση μπορεί να βρίσκεται στα ψάρια, σύμφωνα με νέα μελέτη

Ο λόγος για τον οποίο, οι άνθρωποι έχουν δάχτυλα σήμερα, μπορεί να οφείλεται στην… κλοάκ...
08:08 , Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025

Τα μυστικά ενός συναρπαστικού θησαυρού της Εποχής του Χαλκού στο Μαύρο Νησί – Ανοίγουν την πόρτα σε ένα νέο μυστήριο

Αναλύσεις που έχουν δημοσιευτεί πρόσφατα, αποκαλύπτουν τους λόγους για τους οποίους θάφτηκε η ...
23:04 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Ανακαλύφθηκε «χαμένος» ναός 2.600 ετών σε αρχαία πόλη του Πόντου – Το μυστηριώδες ιερό της θεάς Κυβέλης που είναι φτιαγμένο από ηφαιστειακό λίθο

Αρχαιολόγοι στην Τουρκία, έφεραν στο φως έναν μυστηριώδες ιερό χώρο ηλικίας 2.600 ετών, στο Ol...
15:39 , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025

Επιστήμονες ανακάλυψαν «σκοτεινό» οξυγόνο 4.000 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας – Θα μπορούσε να δώσει τη λύση στο ενεργειακό πρόβλημα του πλανήτη;

Ανάμεσα στη Χαβάη και τη δυτική ακτή του Μεξικού απλώνεται η Ζώνη Clarion-Clipperton (CCZ) του...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος