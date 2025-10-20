Γυναίκα κέρδισε δικαστική υπόθεση χρησιμοποιώντας το ChatGPT και άλλα AI εργαλεία

Μία γυναίκα στην Καλιφόρνια χρησιμοποίησε AI εργαλεία (τεχνητή νοημοσύνη) συμπεριλαμβανομένου του ChatGPT, για να ανατρέψει ειδοποίηση έξωσης και να γλιτώσει πρόστιμα δεκάδων χιλιάδων δολαρίων έπειτα από μήνες δικαστικής διαμάχης.

Όπως αναφέρει το NBC News, η Λιν Γουάιτ είχε καθυστερήσει την καταβολή του ενοικίου, έλαβε ειδοποίηση έξωσης και αρχικά έχασε τη δίκη. Αντί όμως να συνεχίσει να συνεργάζεται με τοπικό δίκτυο υπεράσπισης ενοικιαστών, απευθύνθηκε στο ChatGPT και στην πλατφόρμα αναζήτησης Perplexity για να εκπροσωπήσει τον εαυτό της στο δικαστήριο.

Αυτό είναι σχεδόν πάντα κακή ιδέα. Αλλά σύμφωνα με το NBC, το chatbot εντόπισε πιθανά λάθη στις διαδικαστικές αποφάσεις του δικαστή για τη Γουάιτ, την ενημέρωσε για τις ενέργειες που έπρεπε να κάνει και συνέταξε απαντήσεις για το δικαστήριο.

«Δεν μπορώ να υπερτονίσω την χρησιμότητα της τεχνητής νοημοσύνης στην υπόθεσή μου», δήλωσε στο κανάλι. «Δεν θα μπορούσα ποτέ, μα ποτέ, να κερδίσω αυτή την έφεση χωρίς την τεχνητή νοημοσύνη» είπε χαρακτηριστικά.

Η Γουάιτ είναι μία από αρκετούς ενάγοντες που μίλησαν στο NBC οι οποίοι αποφάσισαν να εκπροσωπήσουν τον εαυτό τους με τη βοήθεια εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, και κατάφεραν να κερδίσουν. Άλλη περίπτωση είναι η Στέισι Ντένετ, ιδιοκτήτρια γυμναστηρίου στο Νέο Μεξικό, η οποία χρησιμοποίησε τεχνητή νοημοσύνη για να διαπραγματευτεί διακανονισμό για απλήρωτο χρέος.

«Ζήτησα από το ChatGPT να υποδυθεί έναν καθηγητή Νομικής του Χάρβαρντ και να διαλύσει τα επιχειρήματά μου. Να τα διαλύσει μέχρι να πάρω άριστα στην εργασία» είπε στο NBC.

Το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικά πειστικό. «Αν η νομική είναι κάτι που σας ενδιαφέρει ως επάγγελμα, σίγουρα θα μπορούσατε να κάνετε τη δουλειά», φέρεται να της είπαν οι αντίδικοι δικηγόροι σε ένα email.

Ορισμένοι δικηγόροι πέφτουν στην παγίδα

Ωστόσο, τα εργαλεία αυτά δεν είναι πάντα επιτυχημένα στο να ανατρέψουν αποφάσεις ή να κερδίσουν υποθέσεις. Είναι γνωστό ότι η ΤΝ μπορεί να δώσει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να βάλουν σε μπελάδες έναν ενάγοντα που εκπροσωπεί τον εαυτό του — όπως ο επιχειρηματίας ενεργειακών ποτών Τζακ Όουοκ, ο οποίος τιμωρήθηκε τον Αύγουστο αφού κατέθεσε αίτηση γεμάτη φανταστικές παραπομπές. Ο Όουοκ υποχρεώθηκε να εκτελέσει δέκα ώρες κοινωνικής εργασίας, σύμφωνα με το NBC.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι ένας αυξανόμενος αριθμός επαγγελματιών δικηγόρων έχει καταθέσει έγγραφα που περιλαμβάνουν φανταστικές δικαστικές αποφάσεις, με αποτέλεσμα να τιμωρούνται με πρόστιμα και να εκτίθενται δημόσια. Για παράδειγμα, νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, το 404 Media ανέφερε ότι ένας δικηγόρος στη Νέα Υόρκη, που είχε πιαστεί να χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη στο δικαστήριο, κατέθεσε στη συνέχεια μια εξήγηση για το λάθος του την οποία είχε επίσης δημιουργήσει με τεχνητή νοημοσύνη.

«Αυτή η υπόθεση προσθέτει ακόμη ένα δυσάρεστο κεφάλαιο στην ιστορία της κατάχρησης της τεχνητής νοημοσύνης στο νομικό επάγγελμα», έγραψε ο απογοητευμένος δικαστής σε μια καυστική απόφαση.

Τον Αύγουστο, ένας δικηγόρος στην Καλιφόρνια καταδικάστηκε με ένα «ιστορικό» πρόστιμο 10.000 δολαρίων για κατάθεση έφεσης που δημιουργήθηκε με ΤΝ. Είκοσι μία από τις 23 παραθέσεις που επικαλέστηκε ήταν ψευδείς. Παρά τους κινδύνους παραπλάνησης των δικαστηρίων, η εμφάνιση εύκολα προσβάσιμων εργαλείων ΤΝ έχει οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων που εκπροσωπούν τον εαυτό τους στο δικαστήριο.

«Έχω δει περισσότερους ενάγοντες που εκπροσωπούν τον εαυτό τους τον τελευταίο χρόνο από ό,τι σε όλη πιθανώς την καριέρα μου», δήλωσε στο NBC η βοηθός δικηγόρου Μίγκαν Χολμς.

Αυτό παρά τις προειδοποιήσεις εταιρειών όπως η Google να μην βασίζονται οι χρήστες στην τεχνητή νοημοσύνη για νομικές συμβουλές. Στους όρους υπηρεσίας της, για παράδειγμα, η xAI του Έλον Μασκ προειδοποιεί τους χρήστες να μην χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες για «αυτοματοποιημένες αποφάσεις υψηλού κινδύνου που επηρεάζουν την ασφάλεια, τα νομικά ή υλικά δικαιώματα ενός ατόμου». Παρόλα αυτά, τα υπάρχοντα μέτρα ασφαλείας δεν σταματούν εργαλεία όπως το ChatGPT από το να παρέχουν λεπτομερείς απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με νομικές διαδικασίες.

πηγές: Futurism, NBC, ΕΡΤ