Youth League: Ξεκίνημα με «τεσσάρα» για τους νέους του Ολυμπιακού

Εμφατική εκκίνηση έκανε η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού στο Youth League, επικρατώντας της Πάφου με 4-0 στον Ρέντη για την 1η αγωνιστική της League Phase.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Έρικ Χάμζα, ο οποίος σημείωσε τα μισά γκολ της ομάδας του.

Οι παίκτες του Γιώργου Σίμου έφτασαν στο 1-0 στο 32ο λεπτό με πλασέ του 17χρονου Κότσαλου και διπλασίασαν στην εκπνοή του πρώτου μέρους (45΄) με τον Χάμζα.

Ο ίδιος ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0 με το δεύτερο τέρμα του στο 47΄, για να διαμορφώσει το τελικό σκορ στο 68ο λεπτό ο Λιατσικούρας με πέναλτι, που είχε κερδίσει ο Κότσαλος.

Οι νεαροί «ερυθρόλευκοι» είχαν κι άλλες ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ, με χαρακτηριστικότερη όλων το δοκάρι του Τζαμαλή.

Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση του Ολυμπιακού στη διοργάνωση θα είναι στο Λονδίνο με αντίπαλο την Άρσεναλ, την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Καμπαγιοβάνης, Θεοδωρίδης, Καρκατσάλης, Μίλισιτς, Ρολάκης, Αλαφάκης (69′ Φράγκος), Χάμζα (59′ Κολοκοτρώνης), Λιατσικούρας (81′ Λάνα), Φίλης, Κότσαλος (59′ Βασιλακόπουλος), Αγγελάκης (46′ Τζαμαλής).

ΠΑΦΟΣ: Πέτρου, Χριστοφόρου (63′ Προδρόμου), Ιωάννου (78′ Χαραλαμπίδης), Σκάφι, Ιγνατιάδης, Σιδερένιος, Μιχαήλ, Στεφάνου (84′ Αριστοδήμου), Άλβες, Μοράες (63′ Χατζημήτσης), Μαυρουδής (78′ Καρυπίδης).