Σύνοψη
  • Ο Αρμάντ Ντουπλάντις και η Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν-Λεβρόν ανακηρύχθηκαν «Αθλητές της Χρονιάς» από την World Athletics σε ειδική εκδήλωση στο Μονακό.
  • Ο Σουηδός Ολυμπιονίκης τιμήθηκε αφού κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ για 14η φορά, ξεπερνώντας τα 6,30 μέτρα και βελτιώνοντάς το τέσσερις φορές μέσα στο 2025.
  • Η Αμερικανίδα δρομέας βραβεύθηκε για τις απίστευτες επιδόσεις της στα 400 μέτρα, φτάνοντας πολύ κοντά στο παγκόσμιο ρεκόρ και στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

World Athletics: Ντουπλάντις και ΜακΛάφλιν – Λεβρόν κορυφαίοι αθλητές της χρονιάς
Φωτογραφίες: AP

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις και η Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν-Λεβρόν, ανακηρύχθηκαν «Αθλητές της Χρονιάς» σε ειδική εκδήλωση που έγινε χθες (30/11) το βράδυ στο Μονακό, από την World Athletics.

Ο Σουηδός Ολυμπιονίκης του άλματος επί κοντώ, τιμήθηκε αφού κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ για 14η φορά, ξεπερνώντας τα 6,30 μέτρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τόκιο τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο 26χρονος άλτης βελτίωσε το παγκόσμιο ρεκόρ του τέσσερις φορές μέσα στο 2025.


Παράλληλα, η Αμερικανίδα δρομέας βραβεύθηκε για τις απίστευτες επιδόσεις της στα 400 μέτρα, καθώς έφθασε πολύ κοντά στο παγκόσμιο ρεκόρ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, ένα ρεκόρ που θεωρείτο ακατάρριπτο, μόλις πριν από λίγους μήνες.

Η Ολυμπιονίκης και κάτοχος παγκόσμιου ρεκόρ στα 400 μέτρα μετ’ εμποδίων αποφάσισε να επικεντρωθεί στα 400 μέτρα το 2025. Και στην ιαπωνική πρωτεύουσα, στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στα 400 μέτρα, τερματίζοντας σε 47,78 δευτερόλεπτα, λίγο λιγότερο από τα 47,60 δευτερόλεπτα που είχε σημειώσει η Ανατολικογερμανίδα Μαρίτα Κοχ το 1985!


Παράλληλα, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου βράβευσε αθλητές που διέπρεψαν αυτήν την σεζόν, όπως ο Κενυάτης παγκόσμιος πρωταθλητής 800 μέτρων Εμάνουελ Γουανιονί, η Αυστραλή αθλήτρια του άλματος εις ύψος Νίκολα Ολεσλάγκερς, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Τόκιο, η Ισπανίδα αθλήτρια του βάδην, Μαρία Πέρεθ, δις παγκόσμια πρωταθλήτρια το 2025, και ο Κενυάτης Μαραθωνοδρόμος, Σεμπάστιαν Σάουε, νικητής των Μαραθωνίων του Λονδίνου και του Βερολίνου το 2025.

Οι βραβευθέντες επιλέχθηκαν με ψηφοφορία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Στίβου (50%), ψήφο εκπροσώπων του κόσμου του αθλητισμού (25%) και δημόσια ψηφοφορία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (25%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

04:05 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

