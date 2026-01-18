Volley League Γυναικών: Βίντεο από τη στιγμή που σοβάδες από το ταβάνι πέφτουν σε παίκτρια στον αγώνα του Άρη με τον ΑΟ Θήρας

Σύνοψη από το

  • Σοβάδες από το ταβάνι στο γυμναστήριο της Μίκρας έπεσαν πάνω σε παίκτρια κατά τη διάρκεια του αγώνα Άρη και ΑΟ Θήρας για την Volley League Γυναικών.
  • Το περιστατικό συνέβη στο πρώτο σετ, όταν η Αμπότ Σιμόν δέχτηκε κομμάτια σοβά πολύ κοντά στο κεφάλι της, αφού η μπάλα ακούμπησε την οροφή μετά από υποδοχή.
  • Το ματς σταμάτησε προσωρινά για την απομάκρυνση των κομματιών, με τον ΑΟ Θήρας να επικρατεί τελικά με 3-1 σετ και να παραμένει σε τροχιά τετράδας.
Σοβάδες από το ταβάνι στο γυμναστήριο της Μίκρας, όπου διεξαγόταν ο αγώνας ανάμεσα σε Άρη και ΑΟ Θήρας για την 14η αγωνιστική της Volley League Γυναικών, έπεσαν πάνω σε παίκτρια κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα την ώρα του πρώτου σετ και ενώ το σκορ ήταν 23 -20 για τις γηπεδούχους, η Αμπότ Σιμόν έκανε μία υποδοχή ύστερα από σερβίς της αντίπαλης ομάδας, με την μπάλα να παίρνει ύψος και να ακουμπάει την οροφή του γηπέδου. Αμέσως άρχισαν να πέφτουν από το ταβάνι κομμάτια από σοβά, τα οποία προσγειώθηκαν πολύ κοντά στο κεφάλι της παίκτριας, που μόλις σηκώθηκε από το έδαφος δεν είχε καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί.

Η Κεραμιτσοπούλου που είδε το σκηνικό από μακριά ήταν εμφανώς σοκαρισμένη, καθώς δεν είχε καταλάβει κανείς αν η παίκτρια χτύπησε, με τη διαιτήτη και τον προπονητή της ΑΟ Θήρας, Μανώλη Σκουλικάρη να σπεύδουν να δουν εάν η 30χρονη ήταν εντάξει, όπως αναφέρει το gazzetta.gr. Το ματς σταμάτησε προσωρινά με τις αθλήτριες να απομακρύνουν από το παρκέ και τα υπόλοιπα κομμάτια για να δοθεί συνέχεια.

Για την ιστορία, ο ΑΟ Θήρας κατάφερε τελικά να φύγει με το τρίποντο (3-1 σετ) από τη Μίκρα και να παραμείνει σε τροχιά τετράδας.

