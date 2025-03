UEFA για το πέναλτι του Άλβαρες: «Υπάρχει διπλή επαφή – Ο κανονισμός ίσως πρέπει να αναθεωρηθεί»

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία πήρε θέση για το πέναλτι του Άλβαρες που έχει προκαλέσει σάλο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τονίζοντας πως με βάση τον κανονισμό με την διπλή επαφή το γκολ σωστά δεν μέτρησε, ωστόσο ίσως ο κανονισμός θα πρέπει να αλλάξει, κάτι που θα εξεταστεί άμεσα.

Ο σάλος που έχει ξεσπάσει στην Ισπανία (και όχι μόνο), για την ακύρωση του γκολ που πέτυχε ο Χούλιαν Άλβαρες στη διαδικασία των πέναλτι, κατά τη δραματική ρεβάνς της Ατλέτικο με τη Ρεάλ για τη φάση των «16» του Champions League, υποχρέωσε την UEFA να πάρει επίσημη θέση, υπερασπιζόμενη την υπόδειξη του VAR, που έκρινε ότι ο Αργεντινός είχε μία ελάχιστη επαφή με την μπάλα με το αριστερό του πόδι, πριν σουτάρει με το δεξί. Η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, μάλιστα, επισυνάπτει και βίντεο από τη -μοναδική κατά τα φαινόμενα- λήψη που δείχνει την επαφή του αριστερού ποδιού του Άλβαρες με την μπάλα, δικαιώνοντας την απόφαση του Video Assistant Referee. Ταυτόχρονα, πάντως, η UEFA αναγνωρίζει ότι ο συγκεκριμένος κανονισμός που εφαρμόστηκε είναι εν μέρει άδικος και υπόσχεται ότι θα φέρει το θέμα στη FIFA και την IFAB, προκειμένου το επίμαχο άρθρο να αναθεωρηθεί.

🚨 OFFICIAL: UEFA statement on Julián Álvarez penalty.

Although minimal, the player made contact with the ball using his standing foot before kicking it, as shown in the attached video clip. Under the current rule (Laws of the Game, Law 14.1), pic.twitter.com/3uiTSzYm19

— Football Insights ⚽ (@Footy_Insights) March 13, 2025