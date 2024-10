Τζορτζ Μπάλντοκ: Βίντεο με φιλάθλους της Σέφιλντ να τραγουδούν σύνθημα με το όνομά του σε παμπ

Σύνθημα στα χείλη των φιλάθλων της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ έγινε ο Τζορτζ Μπάλντοκ, ο ξαφνικός θάνατος του οποίου βύθισε στο πένθος τόσο το ελληνικό, όσο και το αγγλικό ποδόσφαιρο.

Το λεγόμενο «Starman» ακούστηκε σε τοπική παμπ του Σέφιλντ, όπου φίλοι της ομάδας τραγούδησαν στη μνήμη του αδικοχαμένου παίκτη.

«There’s a Starman, running down the right; his name is Georgie Baldock and he’s f*cking dynamite». Σε ελεύθερη μετάφραση: «Υπάρχει ένας Starman που τρέχει στα δεξιά, το όνομά του είναι Τζορτζ Μπάλντοκ και είναι δυναμίτης».

Δείτε το βίντεο: