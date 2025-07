Τζόι Τζόουνς: Πέθανε ο θρύλος της Λίβερπουλ και του Ουαλικού ποδοσφαίρου – «Έδωσε την ψυχή του φορώντας την κόκκινη φανέλα»

Ο Τζόι Τζόουνς, ιστορική μορφή της Λίβερπουλ και μέλος της χρυσής ομάδας που κατέκτησε δύο Κύπελλα Πρωταθλητριών τη δεκαετία του ’70, πέθανε σε ηλικία 70 ετών.

Ο Τζόουνς μεταγράφηκε στη Λίβερπουλ το 1975, προερχόμενος από τη Ρέξαμ. Κατά τη διάρκεια της τριετούς παρουσίας του στο «Άνφιλντ», πανηγύρισε ως ποδοσφαιριστής τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της ομάδας στο Κύπελλο Πρωταθλητριών το 1977 και προσέθεσε ακόμα έναν χρόνο αργότερα.

Επίσης, κατέκτησε το πρωτάθλημα Αγγλίας της σεζόν 1976-77, το Κύπελλο UEFA και το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ.

Joey Jones won two European Cups with The Reds, as well as the league, UEFA Cup and Super Cup!

