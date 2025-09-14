Ταχύτερη γυναίκα στον κόσμο η Τζέφερσον – Η επίδοσή της αποτελεί την 4η καλύτερη όλων των εποχών – ΒΙΝΤΕΟ

Αντωνία Ρηγάτου

αθλητισμός

Τζέφερσον
AP Photo/Ashley Landis

Η Αμερικανίδα Τζέφερσον κατέκτησε την πρώτη θέση στον αγώνα των 100 μέτρων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, σημειώνοντας ρεκόρ αγώνων 10.61. Η επίδοσή της αποτελεί την 4η καλύτερη όλων των εποχών.

Πίσω από την παγκόσμια πρωταθλήτρια τερμάτισε η Τίνα Κλέιτον από την Τζαμάικα με 10.76 (ασημένιο μετάλλιο), ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Τζούλιεν Αλφρεντ από την Αγία Λουκία με 10.84 (χάλκινο).

 

 

