Ταχύτερη γυναίκα στον κόσμο η Τζέφερσον – Η επίδοσή της αποτελεί την 4η καλύτερη όλων των εποχών – ΒΙΝΤΕΟ

Η Αμερικανίδα Τζέφερσον κατέκτησε την πρώτη θέση στον αγώνα των 100 μέτρων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, σημειώνοντας ρεκόρ αγώνων 10.61. Η επίδοσή της αποτελεί την 4η καλύτερη όλων των εποχών.

Πίσω από την παγκόσμια πρωταθλήτρια τερμάτισε η Τίνα Κλέιτον από την Τζαμάικα με 10.76 (ασημένιο μετάλλιο), ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Τζούλιεν Αλφρεντ από την Αγία Λουκία με 10.84 (χάλκινο).

SHE'S OUT OF THIS WORLD 🔥@Melissajanae21 stuns the crowd the only she way she knew how, with a lightning fast 10.61 to become the women's 100m champion 🤯#WorldAthleticsChamps