Ρίο Άβε: Αρχίζει η εποχή Μαρινάκη, απέκτησε το 80% των μετοχών της

Η οικογένεια Μαρινάκη είναι και επισήμως η μεγαλομέτοχος της Ρίο Άβε, με βάση πορτογαλική ιστοσελίδα. Η αγορά του μεγαλύτερου μέρους των μετοχών από τον Βαγγέλη Μαρινάκη είχε εξαγγελθεί από τον Νοέμβριο του 2023 και φαίνεται ότι επισημοποιήθηκε, σύμφωνα με τα «Παραπολιτικά».

Συγκεκριμένα, η Cabine Desportiva ανέφερε: «ΕΠΙΣΗΜΟ. Η Rah Sports Investments Limited είναι ο νέος πλειοψηφικός μέτοχος του 80% της πρόσφατα δημιουργηθείσας SAD do Rio Ave. Είναι μια εταιρεία που δημιουργήθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2024, με έδρα την Κύπρο και ελέγχεται 100% από τον Μιλτιάδη Μαρινάκη, γιο του Ευάγγελου Μαρινάκη, ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ Φόρεστ».

OFICIAL | Rah Sports Investments Limited é a nova acionista maioritária de 80% da recém-criada SAD do Rio Ave 🟢

Trata-se de uma empresa criada a 25 de janeiro de 2024, com sede no Chipre e 100% controlada por Miltiades Marinakis, filho de Evangelos Marinakis, dono do Olympiacos… pic.twitter.com/LegZFPrR7V

— Cabine Desportiva (@CabineSport) June 16, 2024