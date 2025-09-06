Προκριματικά Μουντιάλ: Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σκόραρε στο «πάρτι» του Μαρόκου επί του Νίγηρα – ΒΙΝΤΕΟ

Το Μαρόκο έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στον Νίγηρα, τον οποίο συνέτριψε με 5-0 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη ζώνη της Αφρικής. Η αναμέτρηση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς διεξήχθη στα εγκαίνια του νέου, υπερσύγχρονου γηπέδου της χώρας στο Ραμπάτ, του «Prince Moulay Abdellah Stadium», χωρητικότητας 68.500 θεατών.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, επιθετικός του Ολυμπιακού, βρέθηκε στη βασική ενδεκάδα και άφησε το δικό του στίγμα, σκοράροντας στο 51’ το τρίτο γκολ της ομάδας του. Με την εμφάνισή του συμμετείχε ενεργά στο ποδοσφαιρικό «πάρτι» των Μαροκινών, οι οποίοι πρόσφεραν θέαμα στο κοινό που γέμισε το νέο γήπεδο.

Μετά την ολοκλήρωση έξι αγωνιστικών, το Μαρόκο βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου, έχοντας διαφορά +8 από την Τανζανία.