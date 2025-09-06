Προκριματικά Μουντιάλ: Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σκόραρε στο «πάρτι» του Μαρόκου επί του Νίγηρα – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Προκριματικά Μουντιάλ: Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σκόραρε στο «πάρτι» του Μαρόκου επί του Νίγηρα – ΒΙΝΤΕΟ

Το Μαρόκο έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στον Νίγηρα, τον οποίο συνέτριψε με 5-0 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη ζώνη της Αφρικής. Η αναμέτρηση είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς διεξήχθη στα εγκαίνια του νέου, υπερσύγχρονου γηπέδου της χώρας στο Ραμπάτ, του «Prince Moulay Abdellah Stadium», χωρητικότητας 68.500 θεατών.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, επιθετικός του Ολυμπιακού, βρέθηκε στη βασική ενδεκάδα και άφησε το δικό του στίγμα, σκοράροντας στο 51’ το τρίτο γκολ της ομάδας του. Με την εμφάνισή του συμμετείχε ενεργά στο ποδοσφαιρικό «πάρτι» των Μαροκινών, οι οποίοι πρόσφεραν θέαμα στο κοινό που γέμισε το νέο γήπεδο.

Μετά την ολοκλήρωση έξι αγωνιστικών, το Μαρόκο βρίσκεται στην πρώτη θέση του ομίλου, έχοντας διαφορά +8 από την Τανζανία.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το κόλπο για να αφαιρέσετε τον ζεστό αέρα από το αυτοκίνητο – Δροσίζει αποτελεσματικά σε ελάχιστο χρόνο

Το γυναικείο αφροδισιακό που είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και μπορεί να μειώσει φλεγμονή, σάκχαρο και χοληστερίνη

Δημόσιο: Στις 30 Σεπτεμβρίου η έγκριση του προγραμματισμού των προσλήψεων από το Υπουργικό Συμβούλιο – Όλες οι λεπτομέρειες

ΥΠΑΑΤ: Παρατείνεται η προθεσμία υλοποίησης των επενδύσεων για μεταποίηση ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Το Instagram λανσάρει επιτέλους εφαρμογή για iPad

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
04:30 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

US Open: O Κάρλος Αλκαράθ ξεπέρασε με 3-0 το εμπόδιο του Νόβακ Τζόκοβιτς – Περιμένει στον τελικό τον Σίνερ ή τον Αλασίμ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Κάρλος Αλκαράθ απέδειξε για ακόμη μια φορά γιατί συγκαταλέγεται στους κορυφαίους τενίστες το...
02:30 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Εθνική Ελλάδας: Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έδωσε τα παπούτσια του σε μικρό οπαδό μετά την 5αρα επί της Λευκορωσίας – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα όμορφο περιστατικό εκτυλίχθηκε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» μετά το παιχνίδι της Εθνικής Ελλ...
02:02 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Ήμασταν καταιγιστικοί, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να βρεθούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

Η άνετη επικράτηση της Εθνικής Ελλάδας με 5-0 επί της Λευκορωσίας έφερε χαμόγελα, αλλά και αυξ...
00:27 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Λουίς Ενρίκε: Εσπευσμένα στο χειρουργείο ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν έπειτα από ατύχημα με το ποδήλατό του

Ο Λουίς Ενρίκε είχε ατύχημα με το ποδήλατό του το απόγευμα της Παρασκευής (6/9) και υπέστη κάτ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος