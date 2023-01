Premier League: «Ποδαρικό» στο 2023 με τεράστια νίκη η Μπρέντφορντ – 3-1 τη Λίβερπουλ

Το 1938 ήταν τελευταία φορά που η Μπρέντφορντ είχε πανηγυρίσει επί της Λίβερπουλ. Ακολούθησαν 9 ματς χωρίς νίκη σε όλες τις διοργανώσεις (0-2-7) για την ομάδα του Τόμας Φρανκ, ωστόσο, αυτό σταμάτησε απόψε στο Λονδίνο, όπου οι γηπεδούχοι έκαναν το καλύτερο «ποδαρικό» στο 2023 με το 3-1 επί των (αγνώριστων) «κόκκινων», στην αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η «αυλαία» της 19ης αγωνιστικής της Premier League (πρώτης του 2023) .

Η μέτρια έως κακή παράδοση που έχει τα τελευταία οκτώ χρόνια στον πρώτο αγώνα που δίνει στο νέο έτος, συνεχίστηκε για την Λίβερπουλ, η οποία γνώρισε την 4η ήττα, ενώ έχει μόλις δύο νίκες και 3 ισοπαλίες.

Στο «Μπρέντφορντ Κομιούνιτι» οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με το αυτογκόλ του Κονατέ στο 19′, τους ακυρώθηκε γκολ στο 40′ που πέτυχε ο Μι (VAR), ενώ στο 43′ με τον Βισά έβαλαν τις βάσεις για την έκτη νίκη τους στην Premier League.

Με τον Κώστα Τσιμίκα να ξεκινά στο αρχικό σχήμα και να παραχωρεί την θέση του στον Ρόμπερτσον στο 46΄, οι «κόκκινοι» δεν ήταν καθόλου απειλητικοί στο πρώτο μέρος. Στο δεύτερο μπήκαν δυνατά, σκόραραν με τον Νούνιες στο 48′, αλλά το τέρμα δεν μέτρησε (οφσάιντ), ενώ στο 50′ χαμογέλασαν με το 2-1 από τον Τσαμπερλέιν.

Τα πάντα, όμως, τελείωσαν στο 78′ με τον Καμερουνέζο Εμπεουμό να «γράφει» το τελικό 3-1, με τη Λίβερπουλ να χάνει σημαντικό έδαφος στην προσπάθεια που κάνει για να βρεθεί στην πρώτη τετράδα.

