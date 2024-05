Παναθηναϊκός: Αποθεωτική υποδοχή ετοιμάζουν οι οπαδοί στον «Επτάστερο» – Οι ξέφρενοι ολονύχτιοι πανηγυρισμοί – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Υποδοχή ηρώων αναμένεται στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», στους παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίοι πήραν το στέμμα από τη «βασίλισσα» Ρεάλ Μαδρίτης, στο Βερολίνο, στον τελικό της Euroleague κατακτώντας το 7ο αστέρι.

Λίγο μετά τις 13:30, οι πρωταθλητές Ευρώπης αναμένονται στο αεροδρόμιο όπου θα τους υποδεχτούν, για να τους αποθεώσουν, εκατοντάδες εκστασιασμένοι οπαδοί. Ο Κώστας Σλούκας κάλεσε στον κόσμο της ομάδας να συρρεύσει μαζικά στο «Ελ. Βενιζέλος» για «να πανηγυρίσει μαζί μας».

Μετά την νίκη του «τριφυλλιού» με 95-80 επί της Ρεάλ Μαδρίτης, ξέφρενοι πανηγυρισμοί ξέσπασαν στο «πράσινο» Βερολίνο αλλά και σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας η εικόνα ήταν μαγική με τους φιλάθλους να έχουν κατακλύσει την Αλεξάνδρας και την ίδια ώρα πανηγυρισμοί καταγράφονται σε Σύνταγμα και Ομόνοια.

