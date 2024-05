Γάζα: «Άνθρωποι καιγόντουσαν ζωντανοί» – Οι Παλαιστίνιοι καταγγέλλουν το Ισραήλ για «σφαγή» εκτοπισμένων στη Ράφα – BINTEO

Η προεδρία της Παλαιστινιακής Αρχής και η Χαμάς κατηγόρησαν το Ισραήλ πως διέπραξε «σφαγή» αμάχων στοχοποιώντας κέντρο υποδοχής εκτοπισμένων κοντά στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, με τον ισραηλινό στρατό να λέει από την πλευρά του ότι έπληξε συγκρότημα όπου κατ’ αυτόν δρούσαν «σημαντικοί τρομοκράτες».

«Αυτή η φρικιαστική σφαγή που διαπράχθηκε από την ισραηλινή κατοχή αποτελεί πρόκληση για όλους τους διεθνείς θεσμούς» και τη διεθνή «νομιμότητα», υπογράμμισε η προεδρία της Παλαιστινιακής Αρχής σε ανακοίνωσή της, καταγγέλλοντας πως ο ισραηλινός στρατός «έβαλε στο στόχαστρο εσκεμμένα» τον καταυλισμό εκτοπισμένων Μπαρκάσατ, τον οποίο διαχειρίζεται το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) και βρίσκεται βορειοδυτικά της Ράφας.

Σύμφωνα με τις αρχές της Χαμάς, που βρίσκεται στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 35 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν στον βομβαρδισμό.

Μετά «τη φρικιαστική σιωνιστική σφαγή που διέπραξε απόψε ο εγκληματικός στρατός κατοχής βάζοντας στο στόχαστρο σκηνές εκτοπισμένων, καλούμε τις μάζες του λαού μας στη Δυτική Όχθη, στην Ιερουσαλήμ, στα κατεχόμενα εδάφη και στο εξωτερικό να σηκωθούν και να κάνουν πορεία οργής», τόνισε σε ανακοίνωσή το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε πως ασθενοφόρα της διακόμισαν «μεγάλο αριθμό» νεκρών και τραυματιών.

Τα βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα από την επίθεση των Ισραηλινών στο κέντρο υποδοχής στη Ράφα μαρτυρούν την κόλαση που επικράτησε στο κέντρο την στιγμή της επίθεσης. Ανάμεσα στα θύματα και ένα παιδί, όπως φαίνεται στα βίντεο ενώ το χτύπημα προκάλεσε τεράστια πυρκαγιά με αποτέλεσμα «άνθρωποι να καούν ζωντανοί στις σκηνές τους».

Days after the ICJ orders Israel to halt its military offensive in Rafah, the Israeli Government bombs displaced people living in tents. Innocent men, women & children dismembered and burnt alive.

Bear witness to the images and ask yourself, are you on the right side of history? https://t.co/2RzplcBK0t

— Humza Yousaf (@HumzaYousaf) May 26, 2024