Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η ενδεκάδα του Τριφυλλιού για τον αγώνα με τη Λανς

Στη μάχη για το εισιτήριο της πρόκρισης μπαίνει την Πέμπτη (29/8) ο Παναθηναϊκός. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε η ενδεκάδα των πράσινων για τον αποψινό αγώνα με τη Λανς.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση

Our starting 11 for today’s game against RC Lens!#Panathinaikos #PAOFC #UECL #PAOLEN pic.twitter.com/YH0Q5aQhoQ

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) August 29, 2024