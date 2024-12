Ολυμπιακός – Τβέντε: Η ενδεκάδα των Ερυθρόλευκων

Μόνο νίκη θέλει ο Ολυμπιακός στο ματς του Europa League για την 6η αγωνιστική της League Phase, κόντρα στην Τβέντε και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, κατέστρωσε τα σχέδια του για αυτό το στόχο.

Ο Βάσκος τεχνικός έχει στην ενδεκάδα των «ερυθρόλευκων» τον Γουίλιαν, ενώ στην άμυνα ξεκινά ο Πιρόλα. Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Τζολάκης, με τους Ρέτσο – Πιρόλα στόπερ για την ακρίβεια και Ροντινέι – Ορτέγκα στα άκρα της οπισθοφυλακής. Μουζακίτης και Έσε στον άξονα των χαφ, με τους Κωστούλα, Μαρτίνς και Γουίλιαν στην τριάδα πίσω απ’ τον Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ρέτσος, Πιρόλα, Ροντινέι, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Έσε, Κωστούλας, Μαρτίνς, Γουίλαν, Ελ Κααμπί.

Στον πάγκο για τους Πειραιώτες οι: Πασχαλάκης, Αναγνωστόπουλος, Μπιανκόν, Στάμενιτς, Βέλντε, Κάρμο, Γιάρεμτσουκ, Μασούρας, Κοστίνια, Ολιβέιρα, Αποστολόπουλος, Ντόη

