Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκου Πλώτα – Υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο ο 22χρονος γκαρντ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε μία κίνηση με προοπτική για το μέλλον προχώρησε ο Ολυμπιακός, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Νίκου Πλώτα από τον Προμηθέα Πατρών. Ο 22χρονος γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με τους «ερυθρόλευκους».

Η ομάδα του Πειραιά πρόσθεσε με αυτόν τον τρόπο έναν ακόμη Έλληνα παίκτη στο δυναμικό της, ενισχύοντας τον ελληνικό κορμό της. Ο Πλώτας προέρχεται από τις ακαδημίες του Προμηθέα και έκανε το ντεμπούτο του στην ανδρική ομάδα του συλλόγου τη σεζόν 2021-22.

Τη σεζόν 2025-26, ο νεαρός γκαρντ αγωνίστηκε σε 23 παιχνίδια της Stoiximan GBL, έχοντας κατά μέσο όρο 5,5 πόντους, 1,8 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ σε 18,1 λεπτά συμμετοχής. Παράλληλα, αναδείχθηκε Καλύτερος Νέος Παίκτης της διοργάνωσης.

Ο Νίκος Πλώτας έχει επίσης αγωνιστεί με τις εθνικές ομάδες U18 και U20, ενώ έχει δεχθεί κλήση και στην Εθνική Ανδρών.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«“Έπιασε” λιμάνι ο Πλώτας. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Νίκου Πλώτα. Ο 22χρονος γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας.

Το who is who

Γεννήθηκε: 12/06/2004

Υπηκοότητα: Ελλάδα

Ύψος: 1,95 μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες

Ξεκίνησε την καριέρα του στις ακαδημίες του Προμηθέα, με τον οποίο έκανε το ντεμπούτο του στην ανδρική ομάδα τη σεζόν 2021-22.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Καλύτερος Νέος Παίκτης της Stoiximan GBL (2025-26)

Οι φετινοί αριθμοί του

Τη σεζόν 2025-26, σε σύνολο 23 αγώνων στη Stoiximan GBL, είχε κατά μέσο όρο 18,1 λεπτά συμμετοχής, 5,5 πόντους, 1,8 ριμπάουντ, 1,2 ασίστ και 0,8 κλεψίματα».