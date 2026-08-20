Europa League: Η ευρωπαϊκή επιστροφή του ΟΦΗ έπειτα από 26 ολόκληρα χρόνια – Κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο Στάδιο

Την ευκαιρία να δουν την ομάδα τους να αγωνίζεται στην Ευρώπη, έπειτα από 26 ολόκληρα χρόνια, θα έχουν τη δυνατότητα οι φίλοι του ΟΦΗ, απόψε το βράδυ (20/8, 21:00), όταν η ομάδα του Ηρακλείου υποδέχεται την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, στην πρώτη αναμέτρηση για τα πλέι-οφ του Europa League.

Εστω κι αν αγώνας δεν γίνεται στην παραδοσιακή έδρα του Ομίλου, το γήπεδο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης», αλλά στο Παγκρήτιο Στάδιο, είναι μία ιστορική βραδιά για τον ΟΦΗ, που θα δώσει ευρωπαϊκό ματς μπροστά στους φιλάθλους του για πρώτη φορά μετά την περίοδο 2000-01 και την αναμέτρηση με τη Σλάβια Πράγας, για τον 2ο γύρο του τότε Κυπέλλου UEFA. Εκτοτε, η κρητική ομάδα έπαιξε άλλη μία φορά στο Europa League, τη σεζόν 2020-21, αλλά λόγω πανδημίας ο νοκ-άουτ προκριματικός αγώνας με τον Απόλλωνα Λεμεσού (0-1) έγινε κεκλεισμένων των θυρών.

Η κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας πέρυσι, με τη νίκη επί του ΠΑΟΚ στον τελικό, έδωσε στο συγκρότημα του Χρήστου Κόντη το απευθείας εισιτήριο για τα πλέι-οφ της διοργάνωσης και του εξασφάλισε την παρθενική του συμμετοχή σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αφού σε περίπτωση αποκλεισμού, οι «ασπρόμαυροι» θα συνεχίσουν στο Conference League. Το δεδομένο αυτό σίγουρα μειώνει την πίεση για τους παίκτες του ΟΦΗ, χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά ότι δεν θα κυνηγήσουν με όλες τις δυνάμεις τους την πρόκριση, αρχικά στο Παγκρήτιο και εν συνεχεία στη ρεβάνς της Σόφιας (27/8, 21:00). Οι κυπελλούχοι Ελλάδας ξεκίνησαν τη φετινή σεζόν κατακτώντας ακόμη ένα τρόπαιο, χάρη στη νίκη τους (στα πέναλτι) επί της ΑΕΚ στο σούπερ καπ, κι αυτό παρότι το καλοκαίρι αποχαιρέτησαν ποδοσφαιριστές με σημαντική συνεισφορά τα τελευταία χρόνια, όπως ο Χουάν Νέιρα, ο Λεβάν Σενγκέλια, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο Εντι Σαλσίδο και ο Φίλιπ Μπαϊνοβιτς. Η απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη και του Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα προσδίδουν «ενέσεις» εμπειρίας σε ένα αρκετά νεανικό σύνολο, που πάντως διακρίνεται για τον σαφή αγωνιστικό του προσανατολισμό.

Απέναντι στον ΟΦΗ θα βρεθεί η ιστορικότερη ομάδα της Βουλγαρίας, την τροπαιοθήκη της οποίας κοσμούν 31 πρωταθλήματα και 22 κύπελλα, ενώ παράλληλα συνιστά τον πλέον επιτυχημένο σύλλογο της γειτονικής χώρας στην Ευρώπη, με συμμετοχή σε δύο ημιτελικούς Κυπέλλου Πρωταθλητριών (1967, 1982) και άλλη μία στην τετράδα του Κυπέλλου Κυπελλούχων (1989). Την τελευταία 20ετία έχει χάσει την πρωτοκαθεδρία και αντιμετώπισε σοβαρά οικονομικά προβλήματα, που οδήγησαν στον υποβιβασμό της στη Γ΄ κατηγορία, το 2015. Επανήλθε έναν χρόνο αργότερα, μέσω συγχώνευσης με τη Λίτεξ Λόβετς, και έκτοτε προσπαθεί να ξαναβρεί τη χαμένη αίγλη της.

Σε αντίθεση με τον ΟΦΗ, που έχει δώσει μόλις έναν επίσημο αγώνα τη φετινή χρονιά, η ΤΣΣΚΑ μετράει ήδη έντεκα επίσημα ματς. Στις πρώτες πέντε αγωνιστικές του βουλγαρικού πρωταθλήματος έχει τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία (0-0 με τη Σλάβια Σόφιας στην πρεμιέρα), ενώ στο Europa League ξεκίνησε από τον Α΄ προκριματικό γύρο και απέκλεισε διαδοχικά, τη Ντέρι Σίτι από την Ιρλανδία (3-2 εντός και 2-1 εκτός), την Καραμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν (5-4 στα πέναλτι, μετά από δύο «λευκές» ισοπαλίες) και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (νίκησε 3-0 ως τυπικά φιλοξενούμενη στο Μπατούμι και ηττήθηκε 3-1 στη Σόφια). Προπονητής της ομάδας είναι ο 47χρονος Χρίστο Γιάνεφ, άλλοτε διεθνής ποδοσφαιριστής που μάλιστα είχε περάσει και από την Ελλάδα, αγωνιζόμενος στον Παναιτωλικό, και ο βασικός κορμός της αποτελείται από τον Λευκορώσο τερματοφύλακα Φιοντόρ Λαπούχοφ, τους κεντρικούς αμυντικούς Τεοντόρ Ιβάνοφ και Φακούντο Ροντρίγκες (Αργεντινός), τον Βραζιλιάνο δεξιό μπακ Πάστορ και τον Αργεντινό Ανχελο Μαρτίνο στα αριστερά, στα χαφ τον διεθνή με την Ακτή Ελεφαντοστού Ζαν-Φιλίπ Γκμπαμίν, τον Πορτογάλο Μπρούνο Ζορντάο, τον Ιταλό Στέφανο Σένσι και τον Λευκορώρο Μαξ Εμπονγκ, ενώ επιθετικά πρώτος σκόρερ είναι ο Ολλανδός Ζοέλ Τσβαρτς, ο οποίος όμως στην Ευρώπη δεν παίζει βασικός, αφού προτιμούνται ο Κύπριος Γιάννης Πίττας και ο Αργεντινός Σαντιάγο Γοδόι.

Σημειώνεται ότι, στην πλούσια ευρωπαϊκή ιστορία της, η ΤΣΣΚΑ Σόφιας έχει τεθεί τρεις φορές αντιμέτωπη με ελληνικές ομάδες και κυριαρχεί, με απολογισμό πέντε νίκες και μόλις μία ήττα. Συγκεκριμένα, την περίοδο 1966-67 απέκλεισε τον Ολυμπιακό στο 1ο γύρο του Κυπέλλου Πρωταθλητριών (στο δρόμο της ως την τετράδα), με νίκη 3-1 στη Βουλγαρία και ήττα 1-0 στο Φάληρο. Τη σεζόν 1971-72 αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό στον 1ο γύρο του Κυπέλλου Πρωταθλητριών (στα πρώτα ματς των «πρασίνων» μετά τον τελικό του Γουέμπλεϊ) και τον απέκλεισε με δύο νίκες (2-1 και 2-0), ενώ το ίδιο συνέβη και την περίοδο 1988-89, στον 2ο γύρο του Κυπέλλου Κυπελλούχων (2-0 στη Σόφια και 1-0 στη Αθήνα).

Διαιτητής της αναμέτρησης στο Παγκρήτιο, που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την Cosmote TV, έχει οριστεί ο Σέρβος Σρτζαν Γιοβάνοβιτς.