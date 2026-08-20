Γερμανία: Ανεμοστρόβιλοι ξήλωσαν στέγες και ξερίζωσαν δέντρα, ένας νεκρός – Δείτε βίντεο

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Ένας νεκρός, τραυματίες και σοβαρές υλικές ζημιές σε δεκάδες κτίρια είναι ο απολογισμός του σφοδρού κύματος κακοκαιρίας που έπληξε τη Γερμανία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνοδεύτηκαν από δύο ανεμοστρόβιλους, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε διάφορες περιοχές της χώρας.



Πιο σφοδρές καταιγίδες ενδέχεται να ακολουθήσουν, ιδιαίτερα στα νότια κρατίδια της Βάδης-Βυρτεμβέργης και της Βαυαρίας, προειδοποίησε η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD).

Στο Βάλντορφ, στο δυτικό κρατίδιο της Ρηνανίας-Παλατινάτου, μια 58χρονη γυναίκα σκοτώθηκε από πτώση δένδρου και μια 47χρονη τραυματίσθηκε σοβαρά, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι δύο γυναίκες περπατούσαν μαζί όταν πλησίασε η καταιγίδα και αναζήτησαν καταφύγιο σ’ έναν στεγασμένο χώρο. Όμως ένα δένδρο που βρισκόταν κοντά ξεριζώθηκε από την καταιγίδα και έπεσε πάνω στο καταφύγιό τους, τραυματίζοντας και τις δύο γυναίκες.

Η 58χρονη έχασε τη ζωή της επιτόπου, ενώ η 47χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Αλλού στη Ρηνανία-Παλατινάτο, η καταιγίδα έριξε δένδρα, αλλά και τοίχους σπιτιών, ενώ στοιχεία από προσόψεις κτιρίων που έπεσαν και συντρίμμια που παρέσυρε ο άνεμος προκάλεσαν περαιτέρω ζημιές.

Ανεμοστρόβιλος στο Βραδεμβούργο – Δένδρο έπεσε στη στέγη κουζίνας

Ένας ανεμοστρόβιλος έπληξε το Φίρστενβαλντε-Σπρέε στο Βραδεμβούργο, το κρατίδιο που περιβάλλει το Βερολίνο, επιβεβαίωσε η DWD.

Ο ανεμοστρόβιλος φαίνεται επίσης σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Η αστυνομία στο Πότσνταμ ανακοίνωσε ότι η καταιγίδα προκάλεσε ζημιές στην περιοχή, μεταξύ άλλων και σε αυτοκίνητα πάνω στα οποία έπεσαν δένδρα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

A destructive tornado swept through Fürstenwalde in Brandenburg, Germany, leaving a trail of devastation. 🚨🌪️ The German Weather Service (DWD) confirmed that the tornado struck the town southeast of Berlin on Wednesday evening, August 19. The European Severe Weather Database… pic.twitter.com/qXyYSL6Fqn — SG News (@SGNews123) August 20, 2026



Δένδρα ξεριζώθηκαν και τουλάχιστον ένα κτίριο έχασε τη σκεπή του. Σε φωτογραφία φαίνεται ένας κορμός δένδρου να εξέχει από το ταβάνι κουζίνας σε κατοικία.

Tornado verwüstet Stadt in Brandenburg – Baum durchschlägt Küchendecke https://t.co/FQuG3Dq8KE pic.twitter.com/ogApireIk1 — WELT (@welt) August 20, 2026

Ζημιές σε περίπου 60 σπίτια

Ένας δεύτερος ανεμοστρόβιλος έπληξε χθες, Τετάρτη, το βράδυ την περιοχή γύρω από την πόλη Βέτσλαρ στο κεντρικό κρατίδιο της Έσσης, επιβεβαίωσε η DWD. Η μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι δεν έχει ακόμα ολοκληρώσει την εκτίμηση για την ισχύ του ανεμοστρόβιλου.



Περίπου 60 κατοικίες υπέστησαν ζημιές στη Βέτσλαρ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Οι ζημιές κυμαίνονται από κεραμίδια που αποσπάσθηκαν από στέγες μέχρι την απόσπαση ολόκληρων σκεπών – κάποιες παρασύρθηκαν από τους ανέμους σε απόσταση μέχρι και 100 μέτρων.

Στο γειτονικό Λάουμπαχ, πτώση δένδρου προκάλεσε ζημιές σε δεξαμενή αερίου κτιρίου κατοικιών. Η γύρω περιοχή εκκενώθηκε σε ακτίνα 200 μέτρων, καθώς αέριο άρχισε να διαρρέει.

Ανάλογες ήταν οι ζημιές και στα κρατίδια της Θουριγγίας και της Βαυαρίας, όπου μερικά σπίτια είναι πλέον αδύνατο να κατοικηθούν.

Πήγη: ΑΠΕ-ΜΠΕ