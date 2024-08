Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Δεύτερο κρούσμα ντόπινγκ – Αφγανός τζουντόκα βρέθηκε θετικός σε απαγορευμένη ουσία – ΦΩΤΟ

Θετικός σε χρήση απαγορευμένης ουσίας βρέθηκε ακόμα ένας αθλητής στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024.

Πρόκειται για τον Αφγανό τζουντόκα, Μοχάμαντ Σαμίν Φαϊζάντ, που βρέθηκε θετικός ύστερα από έλεγχο που διεξήγαγε η Διεθνής Υπηρεσία Ελέγχων (International Testing Agency).

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Αφγανός αθλητής βρέθηκε θετικό στη χρήση της ουσίας στανοζολόλη, ένα αναβολικό στεροειδές, που είναι μία από τις ουσίες που απαγορεύονται από τον παγκόσμιο κώδικα αντιντόπινγκ.

«Το δείγμα συλλέχτηκε από τον διεθνή οργανισμών ελέγχων υπό την αρχή ελέγχου και διαχείρισης αποτελεσμάτων της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (IOC) κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου αντιντόπινγκ εντός αγώνων στις 30 Ιουλίου 2024 στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια των αγώνων της κατηγορίας -81 κιλών στο τζούντο Το αποτέλεσμα αναφέρθηκε από το διαπιστευμένο από τον WADA εργαστήριο του Παρισιού την 1η Αυγούστου 2024», αναφέρει η ανακοίνωση.

Δείτε την ανάρτηση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ελέγχου:

The International Testing Agency (ITA) reports that a sample collected from judoka Mohammad Samim Faizad from Afghanistan has returned an Adverse Analytical Finding for metabolites of the steroid stanozolol.

▶️ https://t.co/eIGR8hHiOU#KeepingSportReal pic.twitter.com/aaaEwYZ8gp

— International Testing Agency (@IntTestAgency) August 2, 2024