NBA: Οι Λέικερς στο επίκεντρο έρευνας για παράνομο στοιχηματισμό – Η λίγκα συλλέγει αρχεία και έγγραφα

Enikos Newsroom

αθλητισμός

NBA: Οι Λέικερς στο επίκεντρο έρευνας για παράνομο στοιχηματισμό – Η λίγκα συλλέγει αρχεία και έγγραφα
Φωτογραφία: Unsplash

Οι Λος Άντζελες Λέικερς είναι μεταξύ των ομάδων του ΝΒΑ που κλήθηκαν να παραδώσουν «έγγραφα και αρχεία» στη Λίγκα, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για παράνομες στοιχηματικές δραστηριότητες, όπως μετέδωσαν την Κυριακή (16/11) το The Athletic και το ESPN.

Σύμφωνα με το ESPN, ο βοηθός γυμναστής Μάικ Μανσίας και ο εκτελεστικός διοικητικός Ράντι Μιμς συγκαταλέγονται στους περίπου δώδεκα εργαζομένους των Λέικερς που συνεργάζονται με την έρευνα. Η επαφή με τους εμπλεκόμενους δεν συνεπάγεται απαραίτητα πειθαρχικά ζητήματα.

«Το ΝΒΑ ανέθεσε σε ανεξάρτητη νομική εταιρεία να διερευνήσει τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο, μόλις αυτό έγινε δημόσιο. Όπως συμβαίνει συνήθως σε τέτοιου τύπου έρευνες, ζητήθηκε από διάφορα άτομα και οργανισμούς να διατηρήσουν έγγραφα και αρχεία. Όλοι έχουν συνεργαστεί πλήρως», ανέφερε εκπρόσωπος της Λίγκας.

Οι Λέικερς θεωρούνται ομάδα ενδιαφέροντος λόγω της παρουσίας του ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος διανύει την έβδομη σεζόν του στον οργανισμό.

Το ομοσπονδιακό κατηγορητήριο για παράνομο στοιχηματισμό, που αιφνιδίασε το ΝΒΑ τον προηγούμενο μήνα, περιλάμβανε συλλήψεις όπως του πρώην παίκτη και βοηθού προπονητή Ντέιμον Τζόουνς, στενού φίλου του Τζέιμς, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι πούλησε (ή προσπάθησε να πουλήσει) μη δημόσια πληροφορία σε παίκτες στοιχήματος ότι ο Τζέιμς θα έμενε εκτός αγώνα απέναντι στους Μιλγουόκι Μπακς τη σεζόν 2022-23.

Οι παράνομοι στοιχηματικοί κύκλοι οδήγησαν επίσης στη σύλληψη του προπονητή των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, Τσόνσι Μπίλαπς, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε στημένα παιχνίδια πόκερ, και του γκαρντ του Μαϊάμι, Τέρι Ροζίερ.

Ο Ροζίερ κατηγορείται ότι ενημέρωσε στενό του φίλο, τον Ντινίρο Λάστερ, πως σκόπευε να αποχωρήσει πρόωρα από αγώνα των Σάρλοτ Χόρνετς προσποιούμενος τραυματισμό.

Ο Λάστερ και συνεργοί του φέρονται να αξιοποίησαν τη γνώση αυτή για να τοποθετήσουν στοιχήματα άνω των 200.000 δολαρίων στα «under» στατιστικά του Ροζίερ, σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προειδοποίηση από τους επιστήμονες: Το στεγνό καθάρισμα των ρούχων μπορεί να τριπλασιάσει τον κίνδυνο ηπατικής βλάβης

Παγκόσμια συμμαχία για την εξάλειψη του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας

Έρευνα για κρασιά: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τις τιμές

Τα «παράθυρα» για έξοδο στη σύνταξη πριν από τα 62 έτη – Ποιοι προλαβαίνουν και τι πρέπει να κάνουν, δείτε αναλυτικά παραδε...

Κινέζοι χάκερς χρησιμοποιούν AI της Anthropic για αυτοματοποιημένη κυβερνοκατασκοπεία

Το μυστικό πίσω από το «τρενάκι ευθανασίας» που μπορείς να καβαλήσεις μόνο μία φορά
περισσότερα
04:55 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Όσκαρ: Πήρε εξιτήριο ύστερα από πέντε μέρες νοσηλείας λόγω καρδιακών προβλημάτων

Ο Όσκαρ, ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής με τη σπουδαία καριέρα στην Τσέλσι, νοσηλεύεται σε νοσοκ...
01:55 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Καλαμάτα – Ολυμπιακός 3-2: Οι Μεσσήνιοι «σόκαραν» τους Πειραιώτες με επική ανατροπή – ΒΙΝΤΕΟ

Η Καλαμάτα έγραψε μια από τις πιο εντυπωσιακές σελίδες της στη Volley League, καθώς η ομάδα επ...
01:25 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Μουντιάλ 2026: Οι 32 από τις 48 ομάδες που έχουν πάρει το «εισιτήριο» για τα τελικά

Η Πορτογαλία και η Νορβηγία εξασφάλισαν τα «εισιτήριά» τους για την τελική φάση του Μουντιάλ 2...
00:10 , Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025

Γιάννης Αλαφούζος: «Δεν έχουν εκπληρωθεί οι στόχοι για να δώσω τον Παναθηναϊκό – Θα έχω πιο εμφανή παρουσία από εδώ και πέρα»

Ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννης Αλαφούζος, αποφάσισε να μιλήσει δημόσια μετά από...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα