Μάικ Τάισον: Έκανα σεξ με δύο άτομα ταυτόχρονα και πέθαναν από HIV

Ο Μάικ Τάισον έδωσε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στην Ρόζι Περέζ για το «Interview Magazine». Ο πρώην πυγμάχος, ο οποίος το βράδυ της Παρασκευής (15/11) μπήκε ξανά στο ρινγκ για να παλέψει με τον Τζέικ Πολ, μεταξύ άλλων μοιράστηκε και μία προσωπική του ιστορία.

Συγκεκριμένα, ο θρυλικός αθλητής αποκάλυψε πως στο παρελθόν ο ίδιος και ένας φίλος του είχαν ταυτόχρονη σεξουαλική επαφή με μία κοπέλα και αργότερα ο άλλος άνδρας και η γυναίκα έφυγαν από την ζωή από τον ιό HIV, χωρίς ωστόσο εκείνος να βρεθεί θετικός.

«Η ζωή δεν έχει τελειώσει ακόμα. Ακόμα παλεύουμε. Δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ για να σου μιλήσω τώρα. Όλοι οι φίλοι μου είναι νεκροί. Έκαναν υπερβολική δόση, είχαν HIV. Ο φίλος μου και εγώ κάναμε σεξ με ένα κορίτσι ταυτόχρονα και πέθαναν και οι δύο από HIV, δεν το έπαθα εγώ», ανέφερε ο Μάικ Τάισον.

Mike Tyson reveals that he shared s*x partner with a friend, and they both died after being diagnosed with AIDS.

Tyson: “I didn’t catch AIDS…. [hit it] Raw, too” pic.twitter.com/82MJLjUkvi

