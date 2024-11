Τζέικ Πολ – Μάικ Τάισον: «Η μάχη της χρονιάς» απογοήτευσε το κοινό – «Επίπονο το να το βλέπεις»

Το 2006 ο Μάικ Τάισον πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει την πυγμαχία, με εκατομμύρια θαυμαστές του να στεναχωριούνται που δεν θα μπορούσαν πλέον να τον απολαμβάνουν να μάχεται. Ο θρύλος του αθλήματος επέστρεψε χθες (15/11) σε επαγγελματικό αγώνα, ύστερα από 19 περίπου χρόνια αποχής, προκειμένου να παλέψει εναντίον του Τζέικ Πολ, τον οποίο το κοινό τον έχει παρακολουθήσει περισσότερο μέσα από τα βίντεο που ανεβάζει στο διαδίκτυο, παρά στο ρίνγκ.

«Η μάχη της χρονιάς», όπως ονομάστηκε, προβλήθηκε στο Netflix και νικητής αναδείχθηκε τελικά ο 27χρονος Τζέικ Πολ, με πολλούς θαυμαστές του 58χρονου Μάικ Τάισον να απογοητεύονται που ο έμπειρος πυγμάχος έχασε από έναν νεότερο αθλητή, ο οποίος ξεκίνησε να ασχολείται με το άθλημα σε επαγγελματικό επίπεδο μόλις πριν από λίγα χρόνια.

Η απογοήτευση του κοινού φάνηκε και μέσα από αναρτήσεις που έγιναν στο X (πρώην Twitter). «Αποκλείεται να έχασε ο Μάικ Τάισον», έχει γράψει ένας χρήστης της πλατφόρμας.

«Είναι επίπονο το να το βλέπεις, ο Μάικ είναι πολύ μεγάλος», αναφέρει ένας άλλος.

Δείτε μερικά από τα σχόλια

Boxing is a dangerous sport, and the fact that a 58-year-old man with 215 professional rounds under his belt who can barely walk was cleared to fight is a disgrace. The boxing world was failed by those who are supposed to regulate it #PaulTyson — Ryan Songalia (@ryansongalia) November 16, 2024

This is painful to see, Mike is just too old #PaulTyson pic.twitter.com/GziTzM2nXe — Dovy🔌 (@DovySimuMMA) November 16, 2024

Παράλληλα στην πλατφόρμα υπάρχουν και δεκάδες αναρτήσεις, από χρήστες του Netflix που παρακολούθησαν τον αγώνα, στις οποίες διαμαρτύρονται για την ποιότητα του βίντεο, τονίζοντας πως πολλές φορές κόλλησε.

The loser of this #PaulTyson fight was Netflix pic.twitter.com/qeCZZiTuid — Larry Madowo (@LarryMadowo) November 16, 2024

Me everytime My Netflix buffers every five seconds.#PaulTyson pic.twitter.com/bpnuWrt4Jx — primalkey (@primalkey) November 16, 2024

The head of Netflix I.T. walking into his Monday morning meeting…#PaulTyson pic.twitter.com/z9xVotkalm — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) November 16, 2024