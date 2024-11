Η μάχη της χρονιάς: Ο 27χρονος YouTuber Τζέικ Πολ νίκησε τον θρύλο της πυγμαχίας Μάικ Τάισον

Έληξε ο ιστορικός αγώνας πυγμαχίας -που προβλήθηκε μέσω του Netflix- μεταξύ του Τζέικ Πολ (Jake Paul) και του θρυλικού Μάικ Τάισον (Mike Tyson), με νικητή τον γνωστό Youtuber.

Ο Τζέικ Πολ, σημείωσε μια μεγάλη νίκη επί του θρυλικού Μάικ Τάισον με ομόφωνη απόφαση των κριτών, σε έναν αγώνα οκτώ γύρων που διεξήχθη την Παρασκευή στο AT&T Stadium στο Άρλινγκτον του Τέξας.

Οι τρεις κριτές βαθμολόγησαν τον αγώνα υπέρ του Πολ με σκορ 80-72, 79-73 και 79-73, καταδεικνύοντας την κυριαρχία του νεότερου πυγμάχου.

Ο αγώνας ήταν εγκεκριμένος από το Τμήμα Αδειοδότησης και Ρύθμισης του Τέξας και διεξήχθη με ειδικούς όρους, όπως γύρους διάρκειας 2 λεπτών και γάντια 14 ουγγιών αντί για τα συνήθη 10 ουγγιών που χρησιμοποιούνται στους αγώνες βαρέων βαρών.

LEGEND AT END OF THE FIGHT GOT LOTS

Έπαθλο 40 εκατομμυρίων

Ο αγώνας προβλήθηκε από το Netflix σε ένα event με εκατομμύρια θεατές σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ο Τάισον αναμένεται να κερδίσει περίπου 20 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο Τζέικ Πολ 40 εκατομμύρια δολάρια.

Ο «Iron Mike» επέστρεψε σε επαγγελματικό αγώνα μετά από 19 χρόνια ή διαφορετικά 7.000 ημέρες. Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι το έκανε στα 58 του χρόνια και αφού τον περασμένο Μάιο είχε μία σοβαρή περιπέτεια την υγεία του. Ο νεότερος πρωταθλητής βαρέων βαρών στην ιστορία έχασε τις αισθήσεις του στο μπάνιο ενός αεροπλάνου κατά τη διάρκεια πτήσης από το Μαϊάμι στο Λος Άντζελες λόγω έλκους στομάχου.

Ο «Iron Mike» είχε θέσει ξεκάθαρες προτεραιότητες: «Δεν θέλω να πεθάνω σε δωμάτιο νοσοκομείου, θέλω να πεθάνω στο ρινγκ», είπε ο Τάισον ο οποίος ήταν γνωστός ως «Ο Κακός Άνθρωπος στον Πλανήτη».

Για πολύ καιρό εθισμένος στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά, ο «Iron Mike» είχε πει το 2013: «Πρόκειται να πεθάνω επειδή είμαι μοχθηρός αλκοολικός». Υποβλήθηκε σε αρκετές θεραπείες απεξάρτησης και ζύγιζε έως και 172 κιλά στην ζυγαριά.

Σε κάθε περίπτωση, ο «Iron Mike» τόλμησε να πει: «Θα φέρω πίσω τον διάβολο. Μετά από αυτόν τον αγώνα τα παιδιά μου θα έχουν διαφορετική γνώμη για μένα γιατί αυτά δεν με θεωρούν ως τον πιο κακό άνθρωπο στον κόσμο».

Mike Tyson biting his 🥊 for several times mid fight was his signal that the fight was rigged. He didn’t punch, something weird here 🥊 pic.twitter.com/lHbgcVqjzM

— NuWave (@thee_newwave) November 16, 2024