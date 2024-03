Ο μεγαλύτερος αγώνας του 21ου αιώνα: Μάικλ Τάισον – Τζέικ Πολ σε απευθείας μετάδοση από το Netflix

Ο Τζέικ Πολ και ο Μάικ Τάισον ανακοίνωσαν ότι θα αγωνιστούν στο Ντάλας και τον αγώνα τους θα μεταδώσει σε απευθείας μετάδοση το Netflix. Ο αγώνας χαρακτηρίζεται ήδη ως “Ο μεγαλύτερος αγώνας του 21ου αιώνα” – παρά το γεγονός ότι υπάρχει διαφορά ηλικίας 30 ετών μεταξύ των δύο μποξέρ.

Σηματοδοτεί μια συγκλονιστική επιστροφή στο ρινγκ για τον “Iron Mike”, ο οποίος θα είναι 58 ετών όταν θα αντιμετωπίσει τον 27χρονο πυγμάχο του YouTube με το παρατσούκλι “The Problem Child”.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο «AT&T Stadium» του Τέξας, το οποίο φιλοξενεί 80.000 θεατές και είναι η έδρα της ομάδας NFL Dallas Cowboys. Ο γίγαντας του streaming κυκλοφόρησε ένα teaser βίντεο του αγώνα, που δείχνει τον Paul να βγαίνει από ένα ελικόπτερο και να αντιμετωπίζει τον Tyson.

Ο Πολ, ο οποίος έχει 25,9 εκατομμύρια followers στο Instagram, δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να γίνει επαγγελματίας παγκόσμιος πρωταθλητής. Αγωνίστηκε στο co-main event όταν ο Tyson και ο Roy Jones Jnr διοργάνωσαν μια επίδειξη το 2020, την πρώτη επιστροφή του Iron Mike στο ρινγκ από το 2006.

‘Ανυπομονώ πολύ να μπω στο ρινγκ με τον Jake Paul’, δήλωσε ο Tyson. ‘Έχει εξελιχθεί σημαντικά ως πυγμάχος με τα χρόνια, οπότε θα έχει πολύ πλάκα να δούμε τι μπορεί να κάνει η θέληση και η φιλοδοξία ενός “παιδιού” με την εμπειρία και την ικανότητα ενός GOAT‘ (σ.σ Greatest Of All Time – Μεγαλύτερος όλων εποχών) είπε ο βετεράνος πυγμάχος.

Ο Paul, ο οποίος κέρδισε τον τελευταίο του αγώνα εναντίον του Ryan Bourland το Σάββατο, έγραψε στο X: «Ο μεγαλύτερος αγώνας του 21ου αιώνα, στο μεγαλύτερο στάδιο του NFL στις ΗΠΑ, σε ζωντανή μετάδοση, στη μεγαλύτερη πλατφόρμα streaming στον κόσμο… αυτός είναι ο τρόπος του MVP.»

Και στο Instagram έγραψε: «Ήρθε η ώρα να κοιμηθεί ο Iron Mike». Και πρόσθεσε: “Είναι τρελό να σκέφτεσαι ότι στον δεύτερο επαγγελματικό μου αγώνα, έγινα viral επειδή έβγαλα νοκ άουτ τον Nate Robinson στο undercard του Mike Tyson.

‘Τώρα, λιγότερο από τέσσερα χρόνια αργότερα, ανεβαίνω να αντιμετωπίσω ο ίδιος τον Τάισον για να δω αν έχω αυτό που χρειάζεται για να νικήσω έναν από τους πιο διαβόητους πυγμάχους και τα μεγαλύτερα είδωλα της πυγμαχίας.

‘Οι στόχοι μου είναι να γίνω παγκόσμιος πρωταθλητής και τώρα έχω την ευκαιρία να αποδείξω τον εαυτό μου απέναντι στον μεγαλύτερο πρωταθλητή βαρέων βαρών που υπήρξε ποτέ, τον πιο κακό άνθρωπο στον πλανήτη και τον πιο επικίνδυνο πυγμάχο όλων των εποχών. Αυτός θα είναι ο αγώνας της ζωής μου”.

He’s the greatest heavyweight of all time…the most vicious KO artist ever. But I’m younger, I’m faster and I’m going to be working my ass off to get stronger. A member of my team sent me this video that Mike’s coach put up two weeks ago and asked me if I’m sure that I want to… pic.twitter.com/8krsuyYRtz

